Министр культуры Украины Ткаченко предложил монахам канонической УПЦ перейти в раскольническую ПЦУ

Монахи канонической Украинской православной церкви, которые отказываются покидать Киево-Печерскую Лавру, могли бы перейти в раскольническую Православную церковь Украины, сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Ткаченко заявил, что вопрос о «выселении монахов» якобы не ставится. По его словам, речь идет о «возвращении» государством «имущества». Он заявил, что «выезжать» должны «руководители, которые вели незаконную застройку на территории ЮНЕСКО», то есть «митрополиты Павел (Лебедь), Антоний (Паканич), синодальное управление, администрация УПЦ». После этого, как сообщил министр, можно будет обсудить «всех остальных», передает РИА «Новости».

Его спросили, куда в таком случае «деваться» монахам. Ткаченко ответил, что у тех «всегда есть выбор», можно перейти в ПЦУ. Комментируя заявление митрополита Павла об отказе монахов от такого шага, Ткаченко сказал, что «ситуация может коренным образом измениться», когда из лавры выгонят лидеров УПЦ. По его словам, «простимулировать» это позволит «совместная работа специалистов и правоохранителей».

Напомним, монахи Киево-Печерской лавры УПЦ заявили, что отказываются покидать монастырь по требованию музея-заповедника, который находится в ведении минкульта Украины.

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