 

El País – оружейная промышленность Европы и США наживается на украинском конфликте

15.03.2023, 0:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Украинский конфликт увеличил прибыль представителей оружейной промышленности на Западе, в связи с чем компании активно расширяют производство, передаёт El País. Однако, как предупреждает издание, инвестиции в новые производственные линии в перспективе могут негативно отразиться на прибыли, учитывая, что конфликт рано или поздно завершится.


АР

Немецкая военно-промышленная компания Rheinmetall предлагает купить испанскую компанию — производителя боеприпасов Expal. Expal производит авиационные бомбы, боеприпасы для корабельной артиллерии, боеприпасы для миномётов и боеприпасы 155-миллиметрового калибра, которые Испания поставила Украине почти на €120 миллионов в прошлом году.

Как отмечает El País, Expal является «дочкой» испанской компании Maxam, принадлежащей частной инвестиционной компании Rhone Capital. Производитель стремится увеличить прибыль, и конфликт, разразившийся в феврале 2022 года в Европе, предоставил ему отличную возможность. Rheinmetall предлагает за Expal около €1,2 млрд, что более чем в два раза превышает стоимость компании ещё два года назад.

Издание полагает, что спустя год после начала российской спецоперации ещё неизвестно, кто выиграет в конфликте, но известно, кто на нём наживается. Десять крупнейших оружейных компаний США и Европы, которые являются самыми крупными в мире, не считая китайских, увеличили оборот на 7,5% в последнем квартале 2022 года.

Покупка Expal немецкой компанией будет означать появление в Испании одного из крупнейших европейских производителей вооружений, но и исчезновение последней испанской компании по производству боеприпасов. Испанскому правительству будет трудно отказаться от предложения, но необходимо убедиться, что после спада высокого спроса новый владелец не закроет свои заводы в Испании.

Впрочем, на данный момент похоже, что дела оружейных компаний идут как никогда хорошо. По словам министра обороны Алексея Резникова, украинским военным необходимо более 10 тыс. снарядов в день — это 400 тыс. снарядов в месяц — и западные заводы не успевают производить всё необходимое. Когда армии стран НАТО обращаются к компаниям за боеприпасами, чтобы пополнить запасы, истощённые поставками Киеву, им приходится стоять в очереди, потому что всё, что сойдёт с производственных линий в среднесрочной перспективе, уже продано. 900 тыс. боеприпасов 155-миллиметрового калибра, которые Вашингтон поставил Киеву, эквивалентны более чем пятилетнему производству.

El País пишет, что боеприпасы сейчас пользуются таким же спросом, как маски в первые месяцы пандемии коронавируса. Именно поэтому Европейская комиссия решила повторить схему, которую она применила в отношении вакцин, совместно закупая боеприпасы, не позволяя союзникам конкурировать друг с другом и ещё больше стимулировать рост цен.

Купив Expal, немецкая Rheinmetall надеется увеличить свои производственные мощности. Испанская компания закончит этот год с объёмом продаж в размере €400 млн, но потенциально может удвоить прибыль. Оборот Rheinmetall в прошлом году составил €6,4 млрд, что на 13% больше, чем в 2021 году. Генеральный директор компании Армин Паппергер объявил, что ведёт переговоры о строительстве завода по сборке танков Panther на Украине. Другие компании более осторожны. Одно дело — увеличить количество смен и расширить штат сотрудников, как это сделал завод по производству боеприпасов в Гранаде, и совсем другое — инвестировать в новые производственные линии, учитывая, что конфликт рано или поздно завершится.

Выгода от конфликта уже ощущается во всей военной промышленности — на производстве кораблей и самолётов, спутников и радаров.

В прошлом году оборот американской компании Lockheed Martin составил $66 млрд, что на 1,5% меньше, чем в предыдущем году. Ведущий мировой производитель военной техники оказался в числе немногих, чья прибыль сократилась по сравнению с 2021 годом, так как у большинства его конкурентов продажи выросли примерно на 5%. В последнем квартале 2022 года продажи резко возросли: средний рост составил 7,5%, а во многих случаях — двузначные цифры. На фондовых рынках цены на акции оружейных компаний достигли исторических максимумов.

Ряд компаний получил выгоду напрямую. Например, американская компания Raytheon поставила Киеву зенитные ракетные комплексы Stinger на сумму $624 миллионов и NASAMS — на $668 млн; а также, вместе с Lockheed, противотанковые ракетные комплексы Javelin на $663 миллионов и ракетные комплексы HIMARS на $95 млн.

Конфликт на Украине также привёл к началу гонки вооружений среди соседей страны. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, 2% ВВП на оборону превратились из среднесрочной цели в отправную точку. По крайней мере, 11 из 30 стран уже приближаются к отметке 2% или превосходят её. Испания, занимающая предпоследнее место, увеличила свои военные расходы на 26%. За пределами НАТО страны также увеличивают военные расходы: в Японии они возросли на 20% и ожидается, что к 2027 году они достигнут 2% от ВВП.

Ряд стран, в том числе Испания, ввели временные налоги на сверхприбыли, которые получают энергетические и финансовые компании в результате конфликта. Но ни одна страна не рассматривала возможность их введения в отношении представителей оружейной промышленности, которые являются основным бенефициаром конфликта. Впрочем, некоторые эксперты опасаются, что в таком случае оружейная промышленность лишь переложит их на своих клиентов, то есть на государства, которые осуществляют закупки на деньги налогоплательщиков.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.05.22 / Independent – легко отделался — Джонсон поплатился за «партигейт» одним-единственным штрафом

12.11.22 / А нужно просто больше белка: обработанные пищевые продукты привели мир к эпидемии ожирения

12.08.20 / Скандалы: Дерипаска дал сдачи Потанину

11.12.21 / Исследователи рассказали о формуле идеальной защиты от всех штаммов COVID-19

13.04.22 / Мнение: Должны и будем

13.03.23 / Модные провалы “Оскара-2023”: Кто пришел в поношенной одежде, а кто слился с ковровой дорожкой?

17.10.22 / Как сделать глаза больше с помощью макияжа: хитрости мейкапа для женщин за 50

25.03.21 / Хабаровск появится на новой купюре в 1000 юаней

18.11.21 / Недостаток меди в организме может привести к ранней седине

05.03.22 / Мнение: Никто не уйдет обиженным, работают спецслужбы России!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика