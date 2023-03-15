NTD – сотни мигрантов атаковали границу, пытаясь прорваться в США

В мексиканском городе Сьюдад-Хуарес сотни мигрантов прорвались через кордоны, надеясь попасть в США. Как передаёт NTD, их остановили американские правоохранители. Проход заблокировали колючей проволокой и барьерами. Большинство мигрантов — венесуэльцы, они говорят, что устали ждать, а также пожаловались на плохую работу мобильного приложения Пограничной службы США.

Сотни мигрантов прорвались через мексиканские кордоны, надеясь попасть в США. Их остановили американские правоохранители. Проход заблокировали колючей проволокой и барьерами. Инцидент произошёл в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес.

Большинство мигрантов — венесуэльцы. Некоторые — с детьми. Мигранты говорят, что устали ждать, а мобильное приложение Пограничной службы США работает плохо.

Программа CBP One предназначена для регистрации просителей убежища. В приложение нужно загрузить фотографии и документы. После этого пользователь получает уведомление о записи на приём и о том, где ему можно пересечь границу. Мигранты жалуются, что приложение зависает и тормозит.

МИГРАНТКА ИЗ ВЕНЕСУЭЛЫ: Мы просто хотим попасть в США, чтобы иметь будущее и помогать своим семьям.

МИГРАНТКА ИЗ ВЕНЕСУЭЛЫ: Мы ничего не делаем: только ждём ответа. Это приложение бесполезно. Я ждала очень долго, результата нет.

МИГРАНТ ИЗ ВЕНЕСУЭЛЫ: Мы едем сюда, чтобы работать. Люди хотят работать и двигаться вперёд. Мы просим губернатора Техаса и власти дать нам ответ. Мы просим ответа у президента, потому что приложение не работает. Я мучился два месяца.

Через некоторое время мигранты разошлись. Пограничники США продолжили за ними наблюдать.

Венесуэльские искатели убежища добираются до границы Мексики с США по опасному маршруту.

Самый трудный участок — неосвоенные земли Дарьенского пробела на территории Колумбии и Панамы. Это единственный разрыв в Панамериканском шоссе. Мигрантам приходится идти по болотам и джунглям, рискуя столкнуться с наркоторговцами. Те постоянно используют этот маршрут.

Между тем Министерство внутренней безопасности США заявило, что для приложения CBP One вышли обновления. Теперь оно должно работать лучше.

Дата выхода в эфир 13 марта 2023 года.