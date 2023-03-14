Твид, металлик, садовые принты: трендовые весенние платья в 2023 году

С наступлением первых теплых деньков каждый мечтает снять с себя тяжелую зимнюю куртку и заменить ее более легкой и короткой одеждой. И возможно, сейчас самое лучшее подобрать для себя весеннее платье, выполненное в самых модных цветах и фасонах.

Одно из самых распространенных заблуждений о весенних нарядах заключается в том, что все они выглядят одинаково – море цветочных принтов и легких тканей. Однако этот миф можно легко развенчать, ведь есть много моделей и без цветов, которые будут модными в предстоящем сезоне.

Комбинируйте разные предметы одежды

Весна – отличное время для экспериментов. Сейчас в магазинах есть максимально универсальные модели, которые можно носить как отдельно, так и в комбинации с другими предметами одежды.

В любом случае в вашем гардеробе должен быть классический весенний образ с платьем, который идеально подходит для теплых дней.

Выбирайте мягкие текстуры

Точнее, твид. Шерстяная ткань будет очень популярна весной 2023 года. Такая популярность обусловлена тем, что ткань идеально подходит и для офисной одежды, и для повседневных образов.

Этой весной можно выбрать несколько моделей платьев из твида. В первую очередь стоит обратить внимание на модели нейтральных и мягких оттенков синего и розового цветов. Но, независимо от того, какой цвет твидового платья вы выберете, это отличный способ изменить свой весенний гардероб, который будет не только модным, но и сможет согреть в холодные весенние дни и вечера.

Платья с необычным декольте

Хотя весенние платья часто длинные и имеют сезонный принт (те самые цветы, которые нравятся немногим), весной 2023 года можно делать акцент на оголенное плечо или глубокое декольте. Просто наденьте платье яркого или нейтрального цвета с оголенными плечами, добавьте к образу пару босоножек с ремешками или туфли на шпильках.

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Платье-металлик

Не секрет, что “металлические” платья выбирают для появления на конкретном мероприятии. Кэти Перри и Симона Эшли недавно были замечены в платьях из блестящей ткани. И стоит сказать, что они действительно привлекали внимание. Вы можете выбирать модели сезонных цветов, в частности популярными будут розовый и оранжевый.

Вязаные платья из 2000-х годов

Индустрия моды увидела всплеск популярности вязаной крючком одежды еще в 2021 году, причем чаще всего такую одежду можно было увидеть на любимых знаменитостях. И весной 2023 года такие модели все еще будут в тренде. Это позволит вам быть действительно уникальной, потому что вы можете играть с цветами, текстурами и длиной. Также вы можете взять короткое вязаное платье и надеть его на футболку и джинсы.

Выбирайте длину миди

Анализ последних тенденций говорит о том, что весной 2023 года будут максимально популярны миди-платья.

Такие модели подойдут и тем, кто ищет максимально практичную вещь, и тем, кто предпочитает более женственную одежду свободного кроя.

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Не отказывайтесь от цветочных принтов

Да, это своего рода клише, но цветочные принты действительно работают. Различные цветочные композиции появились в стильном прогнозе на 2023 год. В этом сезоне будут популярны более тонкие цветочные принты, например садовые, при этом стоит выбирать модели нейтрального цвета.

Попробуйте модели с вырезами

Сейчас самое время поэкспериментировать с моделями с необычными вырезами, если вы этого еще не сделали. Весна – та пора года, во время которой можно показать немного кожи хотя бы потому, что есть много красивых платьев с необычным дизайном. Обратите внимание на миди платье в привлекательном шартрез-оттенке с неожиданными боковыми вырезами. Соедините его с вашим любимым джинсовым пиджаком и ботинками на каблуке либо с классической парой белых кроссовок в зависимости от мероприятия.