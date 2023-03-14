Пресс-секретарь Пентагона Райдер сообщил о видеозаписи инцидента с беспилотником США MQ-9 над Черным морем
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Инцидент, в результате которого американский беспилотник MQ-9 упал в Черное море, попал на видео, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Военное ведомство США работает над рассекречиванием этих кадров, передает РБК со ссылкой на CNN.
Напомним, по версии США, российский самолет Су-27 якобы зацепил винт дрона. Минобороны РФ сообщило, что контакта не было, а MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты после резкого маневрирования.
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