Гросси сообщил о призыве ряда стран исключить Россию из МАГАТЭ
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В связи с конфликтом в Украине ряд стран хочет добиться понижения уровня присутствия РФ в МАГАТЭ, сообщил гендиректор организации Рафаэль Гросси.
Гросси рассказал, что «некоторые доходят до крайности» и высказываются за исключение РФ «из работы агентства». Он подчеркнул, что речь идет о функционировании международной организации, поэтому следует учитывать «процедуры для таких целей». Гросси указал, что у него нет соответствующих полномочий. Он заявил, что «трения» неизбежны, нужно «бороться с ними», МАГАТЭ работает с государствами для устранения разногласий, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Россию права голосовать в Совете Безопасности ООН и ветировать решения СБ всемирной организации.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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