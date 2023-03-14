 

Министр Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд пригрозил не продавать нефть сторонникам лимита цен для Саудовской Аравии

14.03.2023, 23:37, Новости дня
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Если в отношении Саудовской Аравии введут потолок цен на нефть, Эр-Рияд не будет продавать нефть государствам, которые поддержат лимит, сообщил министр энергетики страны Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

Министр прокомментировал законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), в соответствии с которым США смогут предъявлять антимонопольные иски к членам ОПЕК, передает ТАСС со ссылкой на Energy Intelligence.

Он заявил, что при ограничениях на экспорт саудовской нефти Эр-Рияд «не будет продавать нефть ни одной стране, которая введет потолок цен» на саудовские поставки. Кроме того, Саудовская Аравия пригрозила сократить производство нефти. Министр не исключил, что другие страны «сделают то же самое».

Напомним, глава Российского государства Владимир Путин ввел ответные меры на лимит цен на российскую нефть. Указ касается контрактов, в которых есть ссылки на соответствующие ограничения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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