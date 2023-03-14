Arirang News:«вторая провокация за два дня» — Пхеньян запустил очередные баллистические ракеты в сторону Японского моря

На Корейском полуострове снова неспокойно. Северная Корея провела очередной запуск ракет малой дальности спустя всего два дня после предыдущей провокации. Arirang News отмечает, что такие действия Пхеньяна являются ответом на самые масштабные военные учения между Сеулом и Вашингтоном за последние пять лет.

Начинаем с новостей с корейского полуострова. Пхеньян совершил новые испытательные пуски ракет, продемонстрировав вопиющее балансирование на грани. С подробностями наш военный корреспондент Ким Йен-Синг.

Северная Корея запустила новые ракеты спустя всего два дня после предыдущей провокации. Во вторник южнокорейские военные зафиксировали две ракеты малой дальности, выпущенные в восточном направлении между 07:41 и 07:51 утра. Запуск был произведён из провинции Хванхэ на западном побережье полуострова.

Дальность полёта ракет составила 620 километров, они упали в Японское море. Таким образом, юг корейского полуострова оказывается в пределах их досягаемости. Разведывательные органы Сеула и Вашингтона изучают детали запуска.

В Объединённом комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что последовательные пуски ракет Северной Кореей являются серьёзными провокационными актами и прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Они требуют немедленного прекращения подобных действий.

В комитете также сообщили об усилении мониторинга и повышении бдительности в отношении любых других запусков и подчеркнули, что продолжают тесно сотрудничать со своими американскими коллегами для поддержания полной готовности.

Индо-Тихоокеанское командование Вооружённых сил США также заявило, что в курсе недавних запусков баллистических ракет. По их мнению, эти действия подчёркивают дестабилизирующее воздействие северокорейской ядерной программы. Они заверили, что приверженность Соединённых Штатов обороне Южной Кореи и Японии остаётся незыблемой.

Это уже пятый запуск баллистических ракет, произведённый Северной Кореей в этом году. Он последовал вскоре после запуска ракет с северокорейской подводной лодки в воскресенье. КНДР объявила, что это были стратегические крылатые ракеты, то есть они могут обладать ядерным потенциалом.

В понедельник советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сообщил журналистам, что Соединённые Штаты анализируют эти пробные запуски ракет с субмарин на предмет оценки боевой мощи Северной Кореи.

Пхеньян наращивает количество испытаний оружия и усиливает резкие заявления в ответ на военные учения Сеула и Вашингтона. Крупнейшие совместные учения двух союзников за последние пять лет начались в понедельник и получили название «Щит свободы» (Freedom Shield. — ИноТВ).

В общей сложности они продлятся 11 дней и отработают реалистичные сценарии войны на основе компьютерного моделирования. Кроме того, запланирована обширная полевая подготовка с учётом актуального состояния военных возможностей Северной Кореи. Ожидается, что для этих учений США используют свои стратегические объекты, некоторые виды самого грозного вооружения, в том числе, возможно, и самолёт с ядерной боевой установкой.

Ким Йен-Синг, Arirang News

Дата выхода в эфир 14 марта 2023 года.