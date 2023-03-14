Санкционная истерика привела к обогащению США за счёт обнищания Европы – письмо читателя в редакцию Nya Dagbladet

Бездумная бойня на Украине и антироссийские санкции не преследуют никакой другой цели, кроме как обогатить США и сделать Евросоюз ещё более зависимым от них, если такое вообще возможно, пишет читатель газеты Nya Dabladet Йозеф Чиба. По его мнению, за всё это «безумие» европейцам приходится расплачиваться заоблачной инфляцией и риском быть втянутыми в бессмысленную войну. Автор письма в редакцию шведского издания решительно призывает прислушаться к людям, выступающим за скорейшее заключение мира на Украине, а не к поджигателям войны в Брюсселе и Вашингтоне.



AP

Евробюрократы в Брюсселе недавно одобрили десятый по счёту пакет антироссийских санкций, который наравне со всеми своими предшественниками никак не повлиял на войну между Россией и США на территории Украины. Тщетные попытки заставить Россию в одностороннем порядке прекратить боевые действия и вернуть Украине Крым* вместе с подконтрольными ей областями можно уподобить попыткам оживить покойника святой водой. Даже после осознания того, что девять попыток не принесли никаких результатов, еврочиновники всё равно предпринимают очередную попытку в надежде, что в десятый раз она будет удачной, пишет читатель издания Nya Dagbladet Йозеф Чиба.

Брюссельские чиновники пытаются создать видимость того, что ограничения в отношении РФ были единодушно согласованы всеми государствами-членами, однако на самом деле всё совсем иначе. Некоторым членам ЕС санкции уже надоели, и они поняли, что антироссийские рестрикции вредят только им самим, а несколько государств запросили исключения в обмен на то, что они не наложат вето. Например, Венгрии разрешается продолжать покупать российскую нефть и природный газ, Бельгия вправе торговать российскими алмазами и драгоценными камнями, а Франции позволяется ввозить российское ядерное топливо для своих реакторов. Однако хуже всего то, что крупнейшему виновнику всей драмы, Соединённым Штатам, разрешается беспрепятственно покупать уран в огромных объёмах у своего заклятого врага России, пишет Чиба на страницах Nya Dagbladet.

Автор отмечает, что страны, которые во всех отношениях безропотно подчиняются желаниям евробюрократов, среди которых его родная Швеция, всегда платят самую высокую цену за все безумства, которые придумывают в Брюсселе. Разумеется, ограничения коснулись и россиян, которые больше не смогут ездить в отпуск на Чёрное море на своих «больших мерседесах», поскольку экспорт немецких автомобилей в Россию тоже подпадает под санкции. Теперь жители РФ «будут страдать», ведь им «придётся перейти» на более дорогие американские джипы и японские люксовые машины, иронизирует Йозеф Чиба.

Буквально через месяц после начала украинского конфликта враждующие стороны договорились о заключении мирного договора, но в последний момент после вмешательства Великобритании и США актёр и действующий президент Украины Владимир Зеленский пошёл на попятную и воздержался от его подписания. В результате — сотни тысяч погибших солдат и мирных жителей и миллионы беженцев, покинувших страну. Как цинично выразились американцы, США и их союзники готовы воевать «до последнего украинца», напоминает автор статьи в газете Nya Dagbladet.

Причиной «бездумной бойни» на Украине и антироссийских санкций Чиба называет обогащение США за счёт ещё большей зависимости Евросоюза от Соединённых Штатов, если такое вообще возможно. За всё это «безумие» европейцам приходится расплачиваться заоблачными ценами на энергоносители, двузначной инфляцией и риском быть втянутыми в бессмысленную войну, которая может перерасти в ядерную.

По мнению читателя Nya Dagbladet, пока только два здравомыслящих человека осознали реальную опасность обострения конфликта и выступили за мир на Украине, это – Папа Римский Франциск и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. К сожалению, у них слишком мало влияния на ситуацию, однако Чиба призывает прислушиваться больше именно к ним, а не к поджигателям войны в Брюсселе и Вашингтоне.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).