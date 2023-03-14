 

Эндокринолог назвала основные причины ожирения

14.03.2023, 22:51, Разное
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Проблема ожирения в наши дни становится все более актуальной. Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог Татьяна Романенко рассказала, что у этого явления есть несколько основных причин.

По словам специалиста, первый план занимает рацион человека. В борьбе с лишним весом очень важно сократить потребление сахара и жиров. Кроме того, играет роль сокращение физической активности. С переходом людей на удаленный режим работы многие почти перестали двигаться. Сильное влияние на массу тела оказывает постоянный стресс и нехватка сна, отмечает телеканал “360”,


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