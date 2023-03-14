Темная сторона французского маникюра: что такое “ногти в колготках” и как примерить этот тренд

Индустрию красоты захватил новый тренд — ногти в колготках. Этот способ окрашивания ногтей представляет собой дань уважения одежде 50-х годов, изобретенной Алленом Гантом — прозрачным колготкам. В 60-х годах любая женщина, носящая мини-юбку, скорее всего, надевала на себя и нейлоновые колготки.

Простое оформление

Современный тренд маникюра — ногти в колготках, отражает дух этого культового образа. Тонированное прозрачное покрытие имитирует «колготки» и делает ногти необыкновенно сияющими. Наноситься такой маникюр может несколькими способами.

И каждая из этих методик отличается простотой. Идти в салон, чтобы сделать такой маникюр совершенно необязательно. Ногти можно накрасить и самостоятельно, у себя дома.

Все, что нужно для создания колготок на ногтях, — это прозрачный розовый лак для базового покрытия и полупрозрачный черный блеск.

Сеточка и черный французский маникюр: рисунок

При создании «колготок» на ногтях можно проявить фантазию. К примеру, после нанесения черного блестящего лака, неплохой идеей будет создать на ногтях рисунок в виде полосок. Также красиво на «колготках» будут смотреться завитки и даже какие-нибудь более сложные узоры. Безусловно, очень эффектно будет выглядеть на ногтях в «колготках» и сеточка. Можно выбрать и такое оформление, как черный французский маникюр.

Помимо эффектного внешнего вида, маникюр в виде нейлона имеет и еще одного неоспоримое преимущество. Такое окрашивание считается универсальным. Маникюр-колготки идеально подойдет как для праздника, так и для повседневного образа. Очень хорошо такой дизайн, по мнению стилистов, смотрится в сочетании с любым стилем одежды.

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Делать такой маникюр рекомендуется, в том числе и девушкам, которые хотят попробовать черный лак, но при этом не желают делать оформление слишком уж экстравагантным и радикальным.

Ногти-капрон: техника нанесения

Создавать нейлоновый дизайн на ногтях можно как с помощью обычного лака, так и гель-лака. В последнем случае маникюр продержится в последующем, конечно, гораздо дольше.

При использовании гель-лака, ногти-колготки создают по следующей технологии:

ногти обрабатывают — подпиливают и очищают; наносят базовый слой лака и просушивают в лампе; смешивают две капли черного лака с двумя каплями базового, чтобы добиться полупрозрачного эффекта; наносят полупрозрачный лак на ногти и просушивают.

На заключительном этапе на ногти можно нанести любой рисунок. Рисунок также нужно закрепить в лампе. После этого останется лишь покрыть ногтевые пластины топом. Топ также следует просушить в лампе.