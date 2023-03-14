 

Мнение: О семейной жизни Алексея Навального (в тюрьме)… Шок?

14.03.2023, 22:30, Разное
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Чего там обсуждать обиду украинцев на американских киноакадемиков, наградивших «Оскаром» документальный фильм о том, кто однажды сказал, мол, «#Крым не бутерброд»! На обиженных воду возят.

Однако нельзя не сказать вот о чём.

Просто посмотрите на это заглавное фото. Как тяжела в России участь членов семьи опального оппозиционера!

Как изменились они через два года суровых испытаний по сравнению с тем, что было.

Особенно женщины. И раз уж «всё познаётся в сравнении», то вот ещё показательное было-стало

Получается, «торговать муженьком» — исконное, женское на Руси?

И вся разница в том, что одни получают «Лады», а другие «Оскары»?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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