Мнение: О семейной жизни Алексея Навального (в тюрьме)… Шок?

Чего там обсуждать обиду украинцев на американских киноакадемиков, наградивших «Оскаром» документальный фильм о том, кто однажды сказал, мол, «#Крым не бутерброд»! На обиженных воду возят.

Однако нельзя не сказать вот о чём.

Просто посмотрите на это заглавное фото. Как тяжела в России участь членов семьи опального оппозиционера!

Как изменились они через два года суровых испытаний по сравнению с тем, что было.

Особенно женщины. И раз уж «всё познаётся в сравнении», то вот ещё показательное было-стало…

Получается, «торговать муженьком» — исконное, женское на Руси?

И вся разница в том, что одни получают «Лады», а другие «Оскары»?

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