 

Забастовка уборщиков улиц в Париже привела к скоплению около 6 тыс. тонн мусора

14.03.2023, 22:17, Новости дня
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Около 6 тыс. тонн мусора скопилось на улицах Парижа из-за забастовки уборщиков улиц, сообщила газета «Миди либр».

Забастовка уборщиков улиц началась 7 марта, они протестуют против пенсионной реформы во Франции. На данный момент уборщики улиц имеют льготный возраст выхода на пенсию (57 лет вместо 62 лет), предполагается, что после принятия реформы их возраст выхода на пенсию будет повышен до 59 лет,  информирует ТАСС.

По данным агентства, мусора больше на улицах районов, где проживают преимущественно состоятельные парижане.

По свидетельству экспертов, это связано с тем, что вывозом мусора в этих округах занимаются муниципалитеты, где высок процент работников, участвующих в забастовке. В других районах улицы чище, потому что за вывоз мусора отвечают частные компании, где число бастующих меньше.

Ранее Сенат Франции одобрил предлагаемую правительством пенсионную реформу на фоне массовых гражданских протестов.

Напомним, в столице Франции начались беспорядки на фоне несогласия граждан с пенсионной реформой.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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