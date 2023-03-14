 

Дерипаска допустил необходимость очень быстро продавать доллары

14.03.2023, 22:17, Новости дня
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На фоне новостей о закрытии американского банка Silicon Valley Bank российский бизнесмен Олег Дерипаска предположил, что пришло время очень быстро продавать доллары и покупать немного евро и много юаней и золота.

Финансовый обозреватель и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки, предсказавший в 2008 году крах Lehman Brothers, порекомендовал покупать больше золота, серебра и биткоинов. Он спрогнозировал «жесткую посадку» экономики США.

Дерипаска отметил, что если Кийосаки окажется прав даже на 10%, то «пришло время очень-очень быстро продавать доллары и покупать немного евро и гораздо больше юаней и золота», передает РИА «Новости».

Кийосаки ранее заявил, что следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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