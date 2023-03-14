Удивил – Личное мнение

Вчера удивил Михаил Боярский. С одной стороны, стало грустно. С другой — удивил приятно.



Фото: Д’Артаньян и три мушкетёра

Очень хочется, чтобы и вы прочитали, что он сказал.

«Не могу сказать, что я – мудрый человек, но с годами очень быстро отсеиваются ненужные вещи. Остаётся какая-то суть, довольно нерадостная.

Когда становишься взрослым человеком, все кажется таким смешным и ненужным.

Все приобретения, которые были сделаны, – полная бессмыслица. Начиная от замка и заканчивая бриллиантами», — цитирует Боярского МК.

И ведь действительно так. Что имеет смысл в этой жизни? Посмотри на любую вещь — ты работаешь, покупаешь её, а так ли уж она нужна тебе?

А ты ведь потратила на это жизнь. Всё так. Многое начинает казаться смешным и ненужным. Неважным.

А есть ли что-то, что радует Боярского?

«Я очень сожалею, что у меня только двое детей: уж больно с ними хорошо».

Дети, внуки, близкие люди, семья, друзья — это то, что действительно является ценным.

К чему это я? Когда у вас появляется выбор, на что лучше потратить время — на работу или на близких — лучше проведите лишний часик с тем, кто вам действительно дорог.

Это бесценно.

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