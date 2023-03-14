«Ложный и опасный путь» — Китай осудил план AUKUS по предоставлению Австралии атомных подлодок

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что США, Великобритания и Австралия встали на «ложный и опасный путь», договорившись обеспечить Канберру атомными подводными лодками, пишет The Guardian. Страны альянса AUKUS недовольства Китая не поняли, назвав критику со стороны Пекина безосновательной.



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Пекин обвинил Вашингтон, Лондон и Канберру в том, что страны вступили на «ложный и опасный путь» в ответ на объявление партнёров по AUKUS о заключении сделки по передаче атомных подводных лодок, пишет The Guardian.

Как отмечает издание, в понедельник в Сан-Диего лидеры стран альянса объявили о многомиллиардной сделке, которая позволит обеспечить Австралию атомными подводными лодками на фоне усиления Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Последнее совместное заявление, сделанное США, Великобританией и Австралией, показывает, что эти три страны всё дальше и дальше идут по ложному и опасному пути в своих собственных геополитических интересах, полностью игнорируя опасения международного сообщества», — заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.

Кроме того, китайские дипломаты при ООН обвинили страны в разжигании гонки вооружений. Сделку там назвали «хрестоматийным случаем двойных стандартов».

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, в свою очередь, назвала критику со стороны Китая безосновательной. А президент США Джо Байден отверг обвинения, отметив, что подводные лодки будут «с ядерным двигателем, а не с ядерным оружием». По словам американского лидера, он намерен в скором времени обсудить вопрос с китайским коллегой Си Цзиньпином, однако отказался уточнить подробности.

Во вторник Ван Вэньбинь заявил, что Пекин не хочет «общаться ради общения», призвав Вашингтон «искренне выступить с практическими действиями для развития отношений между Китаем и США».

Как напоминает The Guardian, отношения между Поднебесной и Соединёнными Штатами находятся на самом низком уровне за последние десятилетия. Стороны приостановили общение по всем каналам связи, после того как в августе бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань. США и их союзники обеспокоены перспективой развязывания Китаем конфликта с Тайванем.

Во вторник в Министерстве иностранных дел Тайваня заявили, что там «приветствуют дальнейшее развитие партнёрства в рамках альянса AUKUS», отметив, что остров находится «в авангарде борьбы против авторитарной экспансии».