 

Суд обязал бывшего главу украинского «Нафтогаза» носить электронный браслет

14.03.2023, 21:50, Новости дня
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Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) обязал экс-главу компании «Нафтогаз» Андрея Коболева носить электронный браслет для определения местонахождения, при этом под арест его не отправили, сообщил украинский телеканал «Общественное».

Прокуроры запрашивали для Коболева арест с правом внесения залога в размере 365 млн гривен (9,95 млн долларов), передает ТАСС.

Суд обязал Коболева носить браслет и отклонил ходатайство прокуратуры, оставив размер залога на прежнем уровне – 229 млн гривен (6,2 млн долларов).

В январе Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило экс-главе «Нафтогаза» обвинение в растрате. Он подозревается в том, что в 2018 году выписал себе премию в размере 10 млн долларов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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