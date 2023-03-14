 

Турчак: Изменения в закон о госзакупках упростят их проведение и подстроят под нужды фронта

14.03.2023, 21:50, Новости дня
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По поручению председателя Совфеда Валентины Матвиенко сенаторы подготовили и внесли в Госдуму законопроект об изменении закона о госзакупках, что упростит их проведение и подстроит под нужды фронта.

Он позволит действовать намного оперативнее и эффективнее, когда речь идет о помощи фронту, сообщил один из его авторов, первый вице-спикер верхней палаты парламента, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, сообщается на сайте «Единой России»

«Нередко бывает так, что победитель конкурса по каким-либо причинам срывает сроки контракта. Чтобы не проводить новую процедуру, мы предлагаем сразу заключать контракт с участником первых торгов, который занял второе место в случаях, если первый не может исполнить контракт из-за независящих от него обстоятельств. Это сэкономит много времени. При этом первый победитель не будет включаться в реестр недобросовестных», – отметил он.

Ценовой порог, допускающий проведение электронного запроса котировок, поднимется с 3 млн до 10 млн рублей. Одновременно снимутся ограничения на объем таких закупок. А для проведения малых закупок в электронной форме с использованием электронных площадок порог вырастет с 3 млн до 5 млн рублей.

Также предусматривается право заказчиков осуществлять закупки с указанием конкретного товарного знака без обязанности учитывать возможные эквиваленты в отдельных случаях, обусловленных особенностями таких закупок.

«Кроме этих новаций, законопроект предусматривает сокращение сроков согласования контракта с единственным поставщиком, право заказчика устанавливать разные размеры аванса в отношении этапов исполнения контракта. Устраняются избыточные требования к начальной максимальной цене контракта. Вводятся и некоторые другие изменения. Каждое из них по отдельности, и все вместе, они служат одной цели – сделать госзакупки более гибкими и подстроить их под нужды фронта», – заключил Турчак.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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