Во-бла!

Что такое дискредитация? Исследование «народной» статьи — к годовщине ее появления.

4 марта исполнился год административной и уголовной статьям «о дискредитации армии», а также уголовной статье «о фейках». Если с последней все более-менее понятно: таковыми правоприменитель считает все, что расходится с информацией, извергаемой представителем Министерства обороны Конашенковым, то дефиниция статьи о «дискредитации» так и остается туманной. Зато сама статья уже стала народной: если за «фейки» преследуют менее сотни россиян, то по 20.3.3 (таков ее номер в Кодексе об административных правонарушениях) до суда дошло более 5500 дел, и не менее 152 фигурантов уже получили вдобавок уголовные обвинения за повторную «дискредитацию».

«Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях» — КоАП трактует суть правонарушения в высшей степени неконкретно.

Вскоре после появления новых статей они были дополнены. Депутаты распространили их также на информацию о действиях российских госорганов за рубежом. При этом понятие «государственные органы РФ» может включать весьма широкий круг учреждений: это и перечисленные в Конституции органы госвласти, и различные Федеральные агентства, посольства, силовые структуры. При этом не обязательно физически находящиеся за рубежом, но, например, ведущие некую международную деятельность. Таким образом, цензура запрещает фактически любые критические высказывания в адрес власти.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Подпадает ли под статью любая критика Минобороны и органов власти? Судя по тому, что ни Кадырова, ни Пригожина, ни «военкоров» за нее не штрафуют, — нет.

Достаточно ли публичен разговор на кухне, чтобы оштрафовать его участников по доносу приставившего стакан к стене соседа? А спор с учителем на «Разговорах о важном»?

На днях толкование еще расширится: в парламенте слушается законопроект, по которому худого слова нельзя будет сказать не только об армии, но и о разного рода «добровольцах». Он был внесен после появления в выживших СМИ, в том числе в «Новой газете», публикаций об уголовных биографиях участников ЧВК «Вагнер».

Заметим, новая статья не только инструмент репрессий, но и источник пополнения бюджета: только за первые полгода ее применения штрафов по ней выписали на 90 млн. При этом за год законодатель так и не удосужился конкретизировать содержание правонарушения, которое массово вменяют россиянам. Чтобы понять, что же такое «дискредитация», путь один — изучить судебную практику. Мы сделали это и делимся с вами собственным комментарием к избранной статье КоАП. Итак, за что вас точно оштрафуют?

Любое слово отзовется

Первый и самый очевидный способ дискредитировать армию — высказаться о ней критически. Не трудитесь доказывать, что сказанное — лишь оценочное суждение: оно и составляет суть правонарушения.

Беседа с самим собой не подходит — для состава нужна публичность. Достаточно ли публично выражение мнения тет-а-тет? Подчас хватает. Например, жителя города Балаково Саратовской области привлекли по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ после доноса соседей, услышавших его разговор у подъезда. Говорил гражданин вовсе не с доносчиками, те просто подслушали его реплики. Замечательно, что происходило все на улице имени Шевченко.

Аналогично разворачивались события в краснодарском ресторане, где трое за столом обсуждали СВО. Некто за соседним столиком услышал разговор, потребовал его прекратить и вызвал Росгвардию. Задерживали классически: лицами в пол.

Разговор с коллегами — один из самых больших штрафов назначен как раз за него. Преподаватель филиала Военно-морской академии имени Н.Г. Кузнецова поспорил на кафедре о достоверности спущенных сверху «материалов, предназначенных для информирования личного состава Центра», — указано в решении суда. Неверие генеральной линии обошлось в 100 тысяч рублей.

А второкурсник Сахалинского морского колледжа получил штраф за спор с педагогом о целях СВО. Полиция попутно изъяла учебную тетрадь студента, в которой обнаружила «надпись в поддержку вооруженных сил Украины».

А вот более экзотические формы вербальной дискредитации, например, участие в видеоопросе YouTube-канала — за это полиция начала проверку против двоих москвичей. Еще вариант — обращение депутатов к коллегам. 7 сентября несколько петербургских районных депутатов обратились в Госдуму с просьбой инициировать импичмент главы государства. Через пять дней к этому требованию присоединились еще 75 муниципальных депутатов из Москвы и Санкт-Петербурга. На пятерых в итоге составили протоколы по статье о дискредитации.

Алексей Горинов. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Депутатская деятельность не единожды становилась предметом судебного разбирательства. По закону депутат не может быть привлечен ни к уголовной, ни к административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании и других действиях, связанных со статусом депутата. Но именно за выступление в парламенте о важности расходования бюджетных средств на строительство школ, а не на разные военные операции оштрафовали яблочницу Эмилию Слабунову, а Алексея Горинова, усомнившегося в уместности конкурсов рисунка во время того, что называть публично может только президент, осудили на семь лет по статье о фейках.

Мария Бонцлер. Фото: Юлия Парамонова / Север.Реалии

Исполнение адвокатских обязанностей тоже не иммунизирует. Калининградского юриста Марию Бонцлер обвинили в дискредитации армии за ответ на вопрос судьи во время защиты одного из 45 человек, которых она представляла в делах по той же самой статье. Бонцлер ответила от лица доверителя, но слова вменили ей. Адвокатская палата указала, что привлечение адвоката к ответственности в данном случае напрямую противоречит закону «Об адвокатуре», но судья Олег Подушкин это проигнорировал с такой мотивировкой: «Закон и нравственность в профессии адвоката выше воли доверителя».

Крамола во сне и наяву

Не избежали наказания священники. Костромского иеромонаха Иоанна Бурдина оштрафовали на 35 тыс. рублей за проповедь. Конкретно — за заповедь «Не убий!».

За нее же, только написанную на плакате, уже штрафовали пикетчика у храма Христа Спасителя. Тут, правда, возможна коллизия: не оскорбляет ли чувств верующих прочтение заповеди как правонарушения?

Заметим, интервью с протоиереем Андреем Кордочкиным, опубликованное в «Новой рассказ-газете» и посвященное вовсе не СВО, а, напротив, сохранению человеческого в эпоху ненависти, полиция тоже сочла дискредитацией ВС. Нечего шагать не в ногу.

Случай попроще — интервью. Поговорила с «Дождем»* помогавшая беженцам журналистка Юлия Старостина — получила протокол. Но и тут есть место творчеству: дискредитацию ВС РФ полиция усмотрела в реплике Юлии, что «любовь и дружба сильнее <*****>». В МВД решили, что фраза «направлена на негативное отношение к проводимой военной операции по демилитаризации и денацификации Украины». Да, порой составителей протоколов хочется отправить к психоаналитику — не фиксация ли это?

Юлия Старостина. Кадр телеканала «Дождь»*

Вот, например, в Москве дискредитацию ВС находят на плакате активистки Анны Кречетовой «Фашизм не пройдет». Позвольте, но ведь федеральная пропаганда наперебой кричит, что СВО — и есть борьба с фашизмом. Нет ли диверсии в действиях полиции и Тверского суда? Нет ли реабилитации фашизма в самой возможности поспорить с написанным на плакате тезисом?

А вот смелое прочтение УПК от амурских полицейских. Дискредитацию ВС они нашли в поданном жителем Благовещенска Владиславом Никитенко заявлении с требованием возбудить дело против губернатора Амурской области за поддержку СВО. Никитенко оштрафовали, а чуть позже посадили на три года за повторную дискредитацию.

Отдельный источник пополнения бюджета — русская классика. Запретное начитанные полицейские нашли у Николая Некрасова в стихотворении «Внимая ужасам войны…» и у Льва Толстого в цитате о патриотизме как рабстве (свою оценку они подкрепили тем, что граф — «зеркало русской революции», то есть мятежник). За Толстого штрафовали не раз, однажды — даже за «Войну и мир» в руках прохожего. Замечательно и то, что текст об этих протоколах в журнале «Новая рассказ-газета» полицейские тоже сочли мятежом — и сайт журнала заблокировали.

Досталось и классикам нашего времени: в Санкт-Петербурге Дзержинский районный суд оштрафовал местного жителя Дмитрия Груздова за плакат с цитатой Путина, осуждающей агрессивные войны.

Цитаты — это сложно. Штраф можно получить и за одно слово. И вовсе не то, которое нынче принято камуфлировать звездочками. Горсуд Якутска оштрафовал журналиста Тимофея Ефремова после эфира телеканала «Дождь»*, где тот использовал слово «фронт» применительно к СВО. «Слово «фронт» применимо к конфликту, обозначаемому словом «война», тем самым Ефремов Т.А. выражал свое мнение, формируя мнение окружающих об участии Вооруженных сил РФ не в специальной военной операции, а в «войне», тем самым подрывал доверие к Вооруженным силам РФ», — говорится в постановлении суда.

Можно вовсе без слов и даже без букв: москвича признали дискредитатором армии за плакат, на котором было нарисовано 8 звездочек: 3+5.

Самый знаменитый символ дискредитации — разумеется, «жопа президента». Слова Юрия Шевчука о том, что Родина ею не является, довели до суда. Правда, в решении этой цитаты нет, а Шевчук оштрафован как бы по совокупности заслуг.

Юрий Шевчук. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Не забудем и воблу, с легкой руки тюменского суда ставшей символом креативного протеста. Но мой фаворит среди кейсов по 20.3.3 — дискредитация сном. Заметим, случай не единичный, таких протоколов как минимум три. Два на читинца Ивана Лосева: в сети он пересказал свой сон с участием Владимира Зеленского, получил штраф, рассказал об этом в интервью — и снова получил штраф. Комбо! Протокол за пересказ сна в соцсети получил и московский режиссер Всеволод Лисовский.

Били по паспорту

Виртуальное высказывание (лайк, «класс», аватарка, коммент, репост, сообщение) — самый популярный элемент протоколов о дискредитаци. Пенсионера из Пскова Игоря Батова оштрафовали за перечеркнутое слово «*****» на аватарке. 16-летнюю переселенку из Харькова в Новомосковске — за статус в телеграм (ее отцу заодно вменили неисполнение родительских обязанностей). В Сочи полицейские-полиглоты обвинили женщину в демонстрировании нацистской символики за статус в WhatsApp на корейском языке.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Чаты — плодородное поле для искателей крамолы. В Тульской области дискредитацией ВС РФ были признаны сообщения в школьном чате в WhatsApp. Один из родителей, обсуждая классное мероприятие, выразил надежду на отсутствие символов V и Z в его оформлении.

Пенсионера из Новоалтайска признали виновным в дискредитации за отметки «класс» под фотографиями и публикациями в «Одноклассниках». Аналогично за грустный смайл под публикацией о штрафе за дискредитацию по этой же статье осудили барнаульца. Антрополог Александра Архипова в своем ТГ-канале пишет, что обнаружила

«удивительные случаи дискредитации: 34 за смену статуса или аватарки (в телеграм или WhatsApp), 12 за рассылку сообщений, в том числе голосовых, пять за лайки, «классы» и смайлы, два за хэштег и один — за тегирование».

Теперь о молчаливой дискредитации. В первую очередь, внимание полиции привлекают символы. Самый распространенный — пацифик. Такая наклейка на машине жителя Брянска привела к штрафу. А вот в Тюмени суд отказался усмотреть дискредитацию армии в этом знаке — тоже на машине. В заседании владелец авто заявил: «Нужно обладать большим воображением, чтобы увидеть в призыве к миру в целом дискредитацию Вооруженных сил». Дело прекратили за отсутствием состава.

Но в той же Тюмени девушку осудили за зеленую ленту на рюкзаке. Суд счел, что аксессуар был продемонстрирован «с целью подорвать авторитет Вооруженных сил Российской Федерации». При этом в Петербурге суд прекратил дело против женщины, повязавшей зеленую ленту на памятник собакам и дрессировщикам Ленинградского фронта в парке Сосновка и наклеившей на него зеленый же стикер с надписью «Миру мир».

Недавно штрафовали за отсутствие маски, теперь — за ее наличие. Случай тоже из Тюмени — на мужчину составлен протокол за прогулку в маске с некоей крамольной надписью (настолько, что вымарана из решения суда).

Неожиданный способ дискредитации — портрет узника концлагеря. В Петербурге 9 мая полиция составила на муниципального депутата Сергея Самусева протокол за то, что он пытался поучаствовать в акции «Бессмертный полк» с портретом Бориса Романченко, узника нацистских лагерей, который погиб в Харькове в марте 2022 года.

Отдельный корпус дел — посягательство на литеры «V» и «Z», которые хотя и не признают официальными символами СВО, оберегают как зеницу ока. Краснодарец оштрафован за плевок на баннер с изображением буквы «Z» и надписью «Своих не бросаем».

Среди новинок правоприменения — штрафы за возложение цветов. Например, в Твери суд признал виновной в дискредитации ВС РФ женщину, которая принесла цветы к памятнику жертвам политических репрессий 21 января после гибели людей в Днепре. А вот Смольнинский районный суд Петербурга отказался признавать дискредитацией Вооруженных сил РФ возложение цветов к зданию бывшего консульства Украины и вернул составителям административные протоколы.

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Полиция прогрессивно полагает одежду не способом прикрыть наготу, а формой самовыражения. В самом начале СВО в Москве мужчину оштрафовали за желто-синие кроссовки. Их сочли «средством политической агитации». Правда, протокол составили не за дискредитацию, а за нарушение правил участия в публичных массовых мероприятиях.

Одежда и аксессуары с надписями — гарантия штрафа. Наталье Кобаненко, задержанной у памятника Лесе Украинке за надпись «Нет <*****>» на сумке, суд назначил 40 тысяч рублей штрафа по статье о дискредитации армии. Екатерину Воробьеву оштрафовали на 50 тыс. рублей по той же статье из-за надписей на рюкзаке.

Можно ли считать поклепом на армию РФ флаг Украины? Как повезет.

В Новочеркасске местного жителя, вывесившего флаг Украины, суд признал виновным в дискредитации. А в Петербурге флаг Украины на приборной панели машины состава правонарушения не образовал — как ни старались полицейские, суд дело прекратил. Петербургский депутат Борис Вишневский («Яблоко») добился разъяснений от Генпрокуратуры. Она ответила: демонстрация флага, а также сочетание желтого и синего цветов в одежде не дискредитируют армию России. Но это вовсе не значит, что протоколы составлять перестали.

Например, в июле в Омске инвалида 3-й группы Захара Закурдаева оштрафовали из-за обложки паспорта с гербом Украины. Закурдаев предъявил его на медкомиссии. По его словам, составлению протокола предшествовало избиение в полиции.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

А вот житель Красногорска сам пояснил на себя в полицию после того, как дважды нарисовал флаг Украины на одном из домов на Волоколамском шоссе.

29-летний россиянин объяснил, что был пьян, когда раскрашивал стену дома краской синего и желтого цветов. Дважды, с интервалом в пять дней. И так как справиться с собой не мог, пошел искать на себя управу в участке. Ему, конечно, пошли навстречу — и оштрафовали.

Словом, делом, помышлением

Музыка — за нее штрафуют не так часто, как за слова, но тоже без промедления. 9 мая петербургские полицейские сочли дискредитирующей действия ВС РФ песню Высоцкого «Солдаты группы «Центр», которая лилась из установленной на балконе местной жительницы колонки.

Позже Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток и оштрафовал на 50 тысяч рублей жителя Москвы Антона Усова за прослушивание украинской музыки в машине. В сентябре суд в Бахчисарае назначил аресты и штрафы участникам свадьбы, на которой прозвучала «Червона калина».

В феврале этого года суд в Тульской области оштрафовал диджея Сергея Васильева за то, что в новогоднюю ночь во время трансляции обращения Путина тот включил трек Потапа и Насти Каменских. Тоже дискредитация, и тоже армии.

Если вовсе отказаться от слов и песен, это не спасет. Житель Томска Станислав Кармакских был оштрафован на 45 тысяч рублей за то, что выражал «молчаливую поддержку противоправным целям» акции протеста. Видимо, громко думал. Он был на площади Новособорной с репродукцией картины Верещагина «Апофеоз войны» в руках.

Будьте осторожны с собственным именем. Прошлой весной в аэропорту Москвы задержали гражданина Азербайджана с плакатом «Я Замир». Его так зовут — а бумажку в руках держал, чтоб его узнали встречающие. Полицейские восприняли Замира как ходячую дискредитацию, но впоследствии-таки отпустили без протокола.

Скриншот из телеграм-канала Михаила Абдалкина.

Ну и самые экзотические формы протеста по версии полиции — продукты питания. 2 апреля 2022 года в Москве задержали мужчину с упаковкой ветчины «Мираторг» в руках; а во время трансляции последнего президентского послания на слушавшего Путина с лапшой на ушах коммуниста составили протокол о дискредитации армии. Селфи-видео перед экраном, с которого вещал президент, депутат Самарской думы Михаил Абдалкин сам опубликовал в своем телеграм-канале. Дума объявила ему публичное порицание и предложила направить материалы на Абдалкина в правоохранительные органы. Сказано — сделано, макароны теперь — тоже дискредитация.

…Итак, дискредитировать можно словом (почти любым), звуком, молчанием, одеждой, действием и бездействием — в перечне нет только мыслей и дыхания, но это наживное. А два протокола — уже уголовка.

Фракция партии «Яблоко» в Мосгордуме внесла законопроект об амнистии осужденных по уголовным статьям 207.3 («фейки об армии»), 280.3 («дискредитация ВС РФ»), а также 284.2 («призывы к санкциям против России»). Чтобы она состоялась, проект должен уйти в Госдуму и быть принятым там. Шансов, прямо скажем, немного.

Тем временем в Беларуси тоже ввели уголовную ответственность за дискредитацию Вооруженных сил, других войск и воинских формирований. За год наблюдений диктатор-сосед явно оценил эффективность российской новинки. Этак ведь можно сделать наконец то, что пока не удалось Лукашенко, — посадить всю страну.

Татьяна Брицкая,

редактор отдела расследований

*Признан властями РФ иностранным агентом.

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