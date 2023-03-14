Мнение: Распределение на периферию, регионы с дефицитом работников и польза плохой работы

1. Вопреки расхожему заблуждению, образование в СССР бесплатным не было. При Сталине со старшеклассников и студентов прямо брали плату, причём существенную, из-за чего выходцы из бедных семей учёбу себе позволить не могли. Позже плату отменили, но при этом осталось так называемое «распределение» — обязанность отбатрачить за обучение несколько лет. Как верно пишут читатели, советское распределение — это когда после вуза специалиста могли отправить на несколько лет куда угодно. В затерянный дагестанский аул, например, или на неустроенное побережье Магадана.



Блатные тем или иным способом давали взятки, чтобы их детей распределили в хорошее место. Из-за этого для тех, кто взятку дать не мог или не хотел, хороших мест оставалось ещё меньше. Бедолагам приходилось терять несколько лет, что иногда ставило крест и на личных планах, и на научной карьере. Справедливости ради, некоторых распределяли удачно, даже без взяток. Однако всё же распределительная плата за высшее образование была в СССР весьма высока.



К посту приложена знаменитая картина Ахмета Китаева, «Родное дитё на периферию?!», 1954. Интерьер квартиры очень богатый по тем временам, так что глава семьи явно важная шишка. Его жена недовольна — мужчина вполне мог договориться о том, чтобы оставить дочку в родном городе, но то ли по беспечности, то ли ещё по каким-то причинам вовремя взятку не дал.

2. Конечно, и в современной России многие принимают решение уехать куда-нибудь далеко на заработки, за длинным рублём, а то и вовсе переселиться в другой регион. Разница в том, что сегодня вы можете принять это решение полностью самостоятельно. Хотите – вот вам работа в Москве или Петербурге, хотите – на Ямале или Чукотке.

Вот топ-10 регионов современной России с наименьшими показателями безработицы. Вообще, по мировым меркам низким считается уровень в 5-7% безработицы, а тут мы видим около 2%. Столь низкий показатель означает, что в данных регионах не просто мало безработных, там жёсткий дефицит работников (ссылка):





Почти все регионы из топа – это регионы со сравнительно высокими зарплатами. В отстающих, кажется, только Владимирская и Курская области, но это тоже интересные для жизни и работы места.

3. В Школе Капитализма я рассказываю, почему плохая работа полезна. Цитирую из начала статьи (ссылка):

Принято считать, будто старт карьеры должен быть мягким и комфортным. Закончил школу, закончил вуз, потом по рекомендации пошёл в хорошее место. Вот как в знаменитом социалистическом комиксе про Ричарда и Паулу (ссылка). Ричарда устраивают в офис, где его опекают из уважения к его отцу, а Паула идёт работать официанткой в какую-то дыру, где с ней обращаются не лучшим образом.

Сам комикс можно использовать в качестве учебного пособия по заблуждениям, которые тянут бедных людей на дно: и в финансовом, и в моральном смысле. Там есть очевидные нелепости — к примеру, кредит, который Паола берёт, не начав ещё даже работать, или школа, в которой Паола срывает урок, вместо того, чтобы учиться. И есть нелепости менее очевидные — например, предположение, будто трудоустройство по блату помогает в дальнейшей карьере.