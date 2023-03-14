 

Как стилизовать кроссовки под свой офисный образ этой весной: миксуем удобную обувь с модными нарядами сезона

14.03.2023, 21:15, Разное
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Если вы считаете, что носить кроссовки на работе – плохая идея, потому что вы будете выглядеть слишком повседневно, можете быть уверены, что ваше мнение в этом вопросе может оказаться ошибочным. Спортивная обувь и офисная одежда сегодня идут рука об руку. Более того, существует множество способов совместить кроссовки и стильную элегантную одежду, которая подойдет для офиса. Даже если вы не сможете надеть хотя бы один из этих нарядов на работу, сможете использовать их для посиделок в кафе с друзьями.

Когда нет жесткого дресс-кода

Если ваша профессия предусматривает творческий подход практически ко всему, вы можете позволить себе более смелые сочетания одежды. Не бойтесь использовать сразу несколько стилей, тогда вы сможете не только чувствовать себя комфортно, но еще и выглядеть будете очень стильно, соответствуя моде. Например, попробуйте сочетать объемные кроссовки с розовыми штанами прямого кроя с высокой посадкой, а также блузой в романтическом стиле с крупными цветами.

С шикарным коротким платьем

Какое-то время назад сочетать платье с кроссовками считалось проявлением дурного вкуса. Но сегодня эта идея уже является устаревшей. С развитием уличного стиля все больше девушек и женщин можно встретить в удобных кроссовках и в обтягивающих платьях. Почему бы и вам не последовать этой тенденции?

С чем сочетать теннисные туфли

Если ваш работодатель не требует носить деловую одежду в офисе, не использовать эту возможность будет настоящим преступлением. Выберите брюки с манжетами и объемным бантом, сочетайте их с полупрозрачной обтягивающей кофтой, блейзером оверсайз, а также теннисными туфлями.

С классическим бежевым костюмом

Если вы любите брючные костюмы, хотя бы один из них и хотя бы один раз вам нужно сочетать с классическими белыми кроссовками. Так вы получите монохромный наряд с акцентной деталью.

С красивым платьем

Осмельтесь внести в ваш образ немного разнообразия и наденьте струящееся платье с ярким принтом, а также не забудьте выбрать свои самые любимые и удобные кроссовки.

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С короткой юбкой

Короткая обтягивающая юбка с объемным свитером – это уже почти классика. Кроме того, такой образ еще и невероятно модный. А если дополнить его кроссовками, то вы будете выглядеть элегантно, одновременно романтично и стильно.

Объемный верх, обтягивающий низ

Создайте немного больше многослойности в вашем наряде, надев ажурный свитер в дырочку с удлиненными рукавами, объемным блейзером, а также прихватите сумку через плечо. Образ будет смотреться немного дисгармоничным с обтягивающими брюками и объемными кроссовками, но от этого вы не перестанете быть стильной.

Нюдовые оттенки и контраст

Для того чтобы не перегрузить образ, вы можете сочетать объемные кроссовки на платформе с брюками в контрастную полоску, а также классическим бежевым пальто и белой базовой футболкой.

С юбкой длины миди

Юбка длины миди с кроссовками будет смотреться просто непревзойденно, если сочетать эти вещи с укороченной джинсовкой. Подверните рукава, чтобы сформировать манжеты и сделать свой стиль более повседневным.


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