Bubble bob – легкая и эффектная стрижка на весну 2023 года: варианты с кончиками внутрь, слоями и прямым срезом

Наступила весна и наверняка у многих девушек воникло желание внеешне преобразиться, сменить имидж. В тренде в этом сеоне короткие стрижки. Самый актуальный вариант — это Bubble bob. Данная прическа, как понятно из названия, является одной из вариаций классического боба. Отличается она легкостью и воздушностью, что поволяет содавать игривые и озорные образы, которые как раз актуальны для весны.

Рассмотрим самые эффектные варианты трендовой стрижки.

С кончиками внутрь

В данном случае передние прядки у лица чуть короче остальных, благодаря чему появляется красивое обрамление в виде замкнутого круга. Это хороший вариант для тех, кому нужно смягчить черты лица, скрыть широкие скулы или массивный подбородок.

Чтобы сделать такую укладку, следует использовать круглую щетку-брашинг с мелкими пластмассовыми зубцами.

С боковым пробором

Нужно создать гламурный образ? Тогда попробуйте укладку с боковым пробором. Уложите прядки так, чтобы часть волос ниспадала на лицо. Таким образом можно скрыть пухловатые щечки. Чтобы образ получился более женственным и кокетливым, сделайте легкую волну на локонах, ниспадающих на лицо. Завить волосы можно с помощью плойки или утюжка и зафиксировать стайлинговым средством.

Слоистый боб

Если у вас тонкие и редкие волосы, которым не хватает прикорневого объема, тогда слоистый боб — ваше решение. Стрижка будет выглядеть пышной и максимально привлекательной. Чтобы добиться еще большего прикорневого объема, начешите волосы на макушке и на висках у самых корней и нанесите немного мусса. Или можете сбрызнуть лаком, чтобы прическа долго держалась и не теряла форму.

С прямым срезом

Обычно волосы прореживают к кончикам, но в данном случае срез осуществляется с помощью острой бритвы. Поэтому локоны имеют одинаковую длину. Чтобы добиться эффекта легкости и воздушности, рекомендуется немного подкрутить кончики или создать изогнутые линии в середине прядок.

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Блант-боб

Эта стрижка идеальна для девушек, которые хотят предстать в образе бизнесвумен. С помощью такой прически любой лук получится более сдержанным и строгим. Визуально блант-боб удлиняет лицо, а это означает, что на данный на вариант следует обратить внимание круглолицым девушкам.

Если у вас ровные от природы волосы, тогда вам даже не придется долго трудиться над укладкой и часами сидеть перед зеркалом. Достаточно высушить волосы на прямой пробор, расчесаться — и можно выходить на улицу. Если же у вас волнистые волосы, тогда лучше всего их распрямлять. В противном случае не удастся добиться нужно эффекта строгости и лаконичности.

Стайлинговые средства

Bubble bob предполагает наличие здоровых, блестящих и шелковистых волос. Ни в коем случае не должно быть посеченных кончиков и перепаленных волос. В противном случае стрижка не будет смотреться привлекательно.

Бывает так, что волосы вроде здоровые, но им не хватает блеска. В таком случае рекомендуется использовать спрей для волос с блеском. Тогда локоны будут красиво бликовать как при солнечном свете, так и в помещении, при электрическом освещении. Не забывайте перед сушкой феном наносить на локоны термозащитное средство.