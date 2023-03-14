Мнение: Расписали Оскары по формуле

Посмотрел я, что за фильм стал триумфатором последней Оскар-церемонии. Мама дорогая! Ничего не скажу за его художественные достоинства (поскольку я его еще не смотрел), но и по описанию понятно, что это такая Повесточка – чертям в аду тошно стало. Фильм «Всё, везде и сразу» – просто-таки мастер-класс на тему «Как надо снимать, чтобы получить Оскары по всем номинациям».

Правила всем известны: снимать надо, чтобы в фильме были в основном представители рабочего класса (ну можно еще и трудового крестьянства), интелей – немного, один-два, и чтоб они выглядели смешными и малость не от мира сего; молодежь чтобы была непременно или комсомольцы, или пионеры, в крайнем случае – октябрята, и чтоб они всячески боролись за мир во всем мире; непременно также нужен Мудрый Парторг, который бы по ходу дела постоянно разъяснял политику партии и правительства, а в конце бы всех примирил, а кого надо – наказал…

Впрочем, тьфу – это я перепутал; то была советская методичка, а сейчас методичка совсем другая. Но не менее жесткая (если ты, конечно, хочешь получить Ленинскую премию, а не исключение из партии… опять же – тьфу! Если ты хочешь получить Оскар, конечно – а не культуру отмены!)

В общем, во «Всё, везде и сразу» (название очевидно издевательское) в главной роли 60-летняя китаянка малайзийского происхождения (плюс в графу «этническое меньшинство», плюс в графу «отсутствие возрастной дискриминации») – Оскар за Главную Женскую Роль. В роли мужа главной героини – вьетнамец (плюс за национальное меньшинство, плюс в графу «нет мужской доминации») – Оскар за Мужскую Роль Второго Плана. Режиссеры и они же авторы сценария – неразлучная парочка, судя по всему геи, один из них китаец американского происхождения (плюс в графу «сексуальное меньшинство», плюс в графу «этническое меньшинство») – браво, получите аж три Оскара: за Лучший Фильм, Лучшую Режиссуру и Лучший Сценарий.

На одну из задних ролей взяли проклятую белую супремасистку, в прошлом знаменитую красотку из «Плейбоя» – вроде бы провал, но нет: бывшей красотке уже 64, к тому же она считается лесбиянкой (плюс в графу «сексуальное меньшинство», плюс в графу «нет возрастной дискриминации») – и пожалуйста, старушка Джейми огребает Оскар за Лучшую Женскую Роль Второго Плана, причем, что интересно, обойдя при этом чистокровную НЕГРИТЯНКУ! Та аж зубами скрипела от злости, не стала аплодировать счастливой сопернице, видно, считала, что «Оскар» у нее в кармане… Что же произошло? Почему Анджела Бассетт, бывшая «черная пантера», пролетела с Оскаром?? Смотрим формулу. У Джейми, как мы помним, два «плюса» – за лесбиянство и за возраст. Но у Анджелы – тоже два! Один за угнетаемую расу, другой… тоже за возраст! Хм… Может быть, старушка Анджела просто помоложе? И тут облом: как ни удивительно, но Ли Кертис и Бассетт – полные ровесницы, им обеим 64 года!

Приходится провести операцию с формулами: возраст у обеих сокращаем, и получаем… что лесбиянские наклонности бьют расовое превосходство, во всяком случае, по мнению Американской Киноакадемии! Ничего не поделаешь, математика – строгая наука. Анжеле остается лишь кусать локти… или срочно менять сексуальную ориентацию (а она ведь настолько погрязла в самонадеянности, что даже приперлась на церемонию со своим бойфрендом! Непростительная ошибка).



Фильм “Кит”

За «Лучший фильм» с произведением козырной гей-парочки боролся на вид не менее политкорректный «Кит» – про сверхжирного одинокого гомосексуалиста в исполнении действительно невероятно разжиревшего Брендана Фрейзера. Казалось бы, страдания абсолютно необаятельного «голубого» (плюс в графу «долой всё, что нравится белым хуемразям», плюс в «сексуальные меньшинства», плюс в «мое тело – мое дело») должны были перекрыть «Все везде и сразу», которым удалось вписать в графу «представленность сексуальных перверсий» лишь дочь-лесбиянку главной героини (что, по идее, проигрывает «Киту» – ведь там гомосексуален непосредственно сам главный герой, что, конечно, круче).

Из-за чего ж все-таки «Киту» не повезло? Почему с тремя тузами на руках они все-таки проиграли?

Включаем алгебру для анализа. Читаем сопутствующие материалы о фильмах-оскароносцах. И – эврика! Хитрейший ход! Оказывается, геи-создатели буквально в последний момент включили смекалку и – обошли-таки проклятых конкурентов на повороте. Собака порылась в такой, на вид всего лишь курьезной фразе из заметки о «Все, везде и сразу» на Кинопоиске: «Изначально сценарий был написан под Джеки Чана, но в конце концов было решено сделать главного героя женщиной».

(пауза для осознания)

Вот! Вот она, формула успеха! Рассчитавшие всё на аптекарских весах, авторы-создатели чуть было не сделали непростительную ошибку – наградив главного героя своего творения неполиткорректным полом. Джеки Чан на вид был ничем не хуже Мишель Йоу – тоже правильная (небелая) национальность, как старик даже еще лучше (68 лет)… но – чертов гендер! Джеки – мужик, и даже не догадался сделать себе операцию по перемене пола!

И именно это стало, наоборот, решающей ошибкой тоже вроде бы всё просчитавших создателей «Кита». Да – сверхжирный, да – гомосексуал, да – с рожей Фрейзера, НО – все равно ведь хуемразь и где-то в глубине души – супремасист. Поэтому по совокупности сам Фрейзер на Лучшую Мужскую потянул, а вот на «Лучший Фильм» – увы, нет.

Вообще, по идее нынешней Повестки, фильм, в котором есть Лучшая Мужская Роль, не может даже претендовать на Лучший Фильм – просто по смыслу оной. По определению, так сказать. Думаю, в ближайшее время этот пункт внесут в явном виде в Правила Киноакадемии для голосования.

А так – все Оскары распределились так, как и должно было быть. При этом я не исключаю, что главный оскаровский победитель даже вполне смотрибельный – почему нет?