 

Отсадила – Личное мнение

14.03.2023, 20:50, Разное
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Наташа Королёва, в ответ на оптимистичное заявление Волынкиной о скорой свадьбе с Архипом Глушко, должна была что-то сделать.

Наташа ведь говорила, что Архипу всего 20 лет, и мало ли кого он там ещё встретит!


Фото: Соцсети

А тут Волынкина вдруг говорит, что собралась замуж за Наташкиного сынулю. Надо срочно что-то делать! Но — что?

Прочитала тут, что с Наташкой шутки плохи!

«Наташа Королёва во время своего большого сольного концерта отсадила Мелиссу Волынкину подальше от сцены и камер. При этом места в первых рядах заняли родные и близкие друзья вокалистки – Филипп Киркоров и Ида Достман», — рассказывает КП.

То есть, Волынкина — без пяти минут невеста. А её — подальше от сцены и камер!

Видимо, таким образом Королёва показывает невестке место. То самое, которое она, по мнению Наташи, должна занимать в их жизни.

Совсем не позвать на концерт, наверное, было нельзя. Или наоборот, позвала, чтобы намекнуть прямым текстом.

Удивительная ситуация, когда можно понять обе стороны.

Тревога Наташки понятна — вон, у Симоны Яковлевны мальчик ещё не женат. А тут — ну чего жениться так рано?

Устремления Волынкиной тоже понятны. Это с точки зрения Королёвой им ещё рано, а вот молодым — в самый раз пожениться.

Что делать? Волынкина, как я поняла, просто так сдаваться не будет. Как и Наташа Королёва тоже своего не упустит.

Кто победит, как думаете?

Источник: Лена Миро


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