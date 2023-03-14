 

Apple выпустила трейлер стильного желтого iPhone 14

14.03.2023, 20:27, Разное
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Компания Apple выпустила Hello Yellow – рекламный ролик, посвященный желтым iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Журнал MacRumors был очарован выходом видео.

Ролик длится около 30 секунд. В нем сочетаются сцены живого действия с анимированными вставками. В клипе звучит бельгийская песня Le Banana Split в исполнении Lio. Сюжет рассказывает о молодом человеке, который достает из кармана рубашки iPhone 14 другого цвета. Затем он попадает в смесь мультяшного и реального мира. Он идет по городу и фотографирует своим телефоном людей, а также сказочных персонажей.

Новый рекламный ролик Apple набрал более 50 000 просмотров менее чем за час и более 5 500 “лайков” на канале Apple YouTube.

Предварительные заказы начались 10 марта на желтый iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Сегодня, 14 марта, новинки поступили в розничную продажу.


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