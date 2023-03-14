«Вертолетчики» над Уолл-стрит
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За несколько дней в США лопнуло два банка. Это — крупнейшее потрясение для финансовой системы страны с 2008 года.
«Финансовой системе США ничего не угрожает», — с таким экстренным обращением к нации выступил в понедельник президент Байден после того, как в течение четырех дней было закрыто два банка: калифорнийский SVB, обеспечивавший кредитами стартапы Кремниевой долины (о его банкротстве стало известно в минувшую пятницу, 10 марта), и нью-йоркский Signature Bank (о его закрытии было объявлено в понедельник, 13-го).
И хотя банк SVB (полное название — Silicon Valley Bank Financial Group) серьезно уступает по размерам главным гигантам Уолл-стрит (16-е место в стране по размеру активов — $209 млрд по итогам прошлого года), американские финансовые органы отнеслись к банкротству с предельной серьезностью, опасаясь эффекта домино — массового снятия американцами своих банковских вкладов.
Все минувшие выходные были посвящены скоординированному мозговому штурму — непрерывному потоку рабочих совещаний федеральных регулирующих органов. В совместном заявлении, опубликованном в воскресенье, министр финансов Джанет Йеллен, председатель правления Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и председатель Федеральной корпорации страхования депозитов Мартин Грюнберг объявили о «решительных действиях» по гарантии всех депозитов, включая незастрахованные средства.
Вклады американцев до 250 тысяч долларов считаются застрахованными от потерь государством, оно обязуется их восстановить.
Вклады выше этой суммы называют незастрахованными.
Финансовые чиновники, а в понедельник и президент Байден, пообещали вкладчикам разорившихся банков полный возврат средств начиная с утра понедельника, 13 марта. Но защищены будут только вкладчики, а не инвесторы банков, подчеркнул президент. Те знали свои риски, вкладывая деньги и рассчитывая получить прибыль. Так и работает капитализм, добавил Байден.
Руководство банков-банкротов, попавших под внешнее управление, уволено. Деньги будут возвращены вкладчикам за счет сборов, которые банки платят в специальный фонд страхования вкладов.
Дополнительно выделено 25 млрд долларов из резерва казначейства, но здесь рассчитывают, что этих денег не потребуется. Быстрые действия правительства позволят малому бизнесу Америки «вздохнуть с облегчением», он сможет выплатить зарплату работникам. Главное — не паниковать, тогда средств на все хватит, это центральная мысль выступления Байдена. Американский президент намерен просить Конгресс и правительственных регуляторов ужесточить правила для банков, чтобы снизить вероятность повторения таких банкротств в будущем.
Для Байдена эта история в определенной степени является дежавю. Он встретил глобальный финансовый кризис в роли вице-президента в команде Барака Обамы. Тогда угроза нависла над крупнейшими банками Уолл-стрит. И было решено спасти тех, кто «слишком крупный, чтобы разориться» (too big to fail). Мировую финансовую систему ждало несколько лет потрясений, журналисты и рядовые владельцы банковских вкладов знакомились с такими понятиями, как хедж-фонды и деривативы, пытаясь понять, откуда возник гигантский мыльный пузырь, обрушивший мировую финансовую систему. Тогдашний глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке получил прозвище «вертолетчик» за готовность «разбрасывать деньги» — оказывать финансовую помощь (bailout) тем организациям, крах которых надо было любой ценой предотвратить, чтобы в целом спасти экономику.
Президент США Джозеф Байден. Фото: ZUMA / ТАСС
По итогам того кризиса был принят закон о реформировании Уолл-стрит и защите потребителей. Документ в 2300 страниц предусматривал множество мер регулирования финансовой деятельности и создание Совета по надзору за финансовой стабильностью. Ограничительных мер было принято так много, что на практике было довольно трудно разобраться, что можно, а что нельзя.
Главный посыл — запретить финансовым организациям чрезмерно рискованные операции, ставящие под угрозу личные вклады обычных жителей — например, пенсионных фондов.
Наиболее яростные противники закона Додда-Франка (по именам авторов — сенатора из Коннектикута и конгрессмена из Массачусетса) из рядов Республиканской партии назвали регулирование финансовых рынков социализмом. А один из главных противников регулирования финансовых рынков, президент Трамп, добился в 2018 году принятия закона, снимавшего часть ограничений для средних и мелких банков — с активами от 50 до 250 млрд долларов.
И сейчас политики из двух политических партий обвиняют друг друга в произошедшем. Республиканцы считают, что меры поддержки, объявленные Байденом, лягут новым бременем на всех налогоплательщиков. Демократы говорят, что именно снятие регулирующих мер администрацией Трампа привело к рискованным операциям нынешних банков-банкротов. В отличие от кризиса 2008–2009 годов, отмечают в Белом доме, банки не собираются полностью все рефинансировать, вернут деньги только вкладчикам. Пока пострадали и еще находятся под угрозой лишь средние по величине банки, можно сказать, региональные финансовые институты. Гиганты Уолл-стрит понесли потери в конце минувшей недели, а затем общий ущерб свелся к минимуму. Впрочем, ситуация гибкая и зависит от того, поверят ли вкладчики заверениям администрации.
Одновременно с банкротством двух банков было объявлено о добровольной ликвидации Silvergate — еще одного калифорнийского банка, работавшего с криптовалютой, сотрудничавшего с криптобиржами Binance US и Coinbase.
Логотип SVB банка. Фото: ТАСС
Мы неслучайно вспомнили о «вертолетчике» Бернанке. Пандемия Covid-19 вынудила американское правительство выделить около $4 трлн «вертолетных денег» в качестве антикризисной помощи. Банк SVB, кредитовавший около половины венчурных предприятий Кремниевой долины, увеличил свои вклады почти вдвое за последние 12 месяцев. Но просчитался в том, что Федеральная резервная система США (ФРС) будет продолжать держать ставки рекордно низкими.
Венчурный капитал — деньги под идеи и будущие проекты, которые можно будет перепродать, — это так называемые длинные облигации. Из-за пандемийных «вертолетных» денег инфляция в стране выросла на рекордный за последние 40 лет уровень. С марта 2022 года ФРС повышала ставку восемь раз, чтобы удержать повсеместный рост цен.
Экономисты предсказывали, что из-за повышения ставок финансовые организации с низкодоходными акциями ждет дефолт.
Агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники в Белом доме сообщило, что правительство рассматривает возможность создания фонда для защиты депозитов в банках, которые столкнутся с проблемами после банкротства SVB.
Как уже отмечалось, республиканцы встретили в штыки попытки помочь банкротам. Сенатор из Южной Каролины Тим Скотт, ведущий представитель своей партии в комитете по банковской деятельности, назвал реакцию администрации Байдена на крах калифорнийского банка «величайшей формой корпоративного кумовства». Калифорния (за редким исключением) — это традиционная «политическая вотчина» демократической партии. Как и Нью-Йорк, где расположена штаб-квартира Signature Bank. Скотт заметил, что регулирующие органы, похоже, «уснули за рулем» и не приняли своевременных мер для предотвращения краха SVB. Сенатор выразил обеспокоенность по поводу решения администрации Байдена застраховать все депозиты, в том числе те, которые превышают лимит в 250 тысяч долларов, что, по его мнению, пошлет негативный сигнал рынку.
Дональд Трамп-младший написал в своих соцсетях в воскресенье:
ЦИТАТАДОНАЛЬД ТРАМП-МЛАДШИЙ,
СЫН ЭКС-ПРЕЗИДЕНТА США:
«Я не помню, чтобы банки рушились при Трампе… но не волнуйтесь, ребята, это только вопрос времени, пока Байден/СМИ не обвинят его и в этом».
Журналист Аарон Рупар отметил, что заявление сына бывшего президента — фейк: «На самом деле в период с 2017 по 2020 год было 16 банковских банкротств. Банк SVB стал первым банкротом с тех пор, как Байден вступил в должность». По данным Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), восемь банков обанкротилось в 2017 году, четыре — в 2019 году и четыре — в 2020-м. Просто ни один из них не был таким крупным, как SVB.
В понедельник индекс CBOE VIX, известный как «индикатор страха Уолл-стрит», подскочил на 6,25%. По правилам Комиссии по ценным бумагам и биржам, торги должны быть остановлены, когда цены достигают верхнего или нижнего предела. Утром понедельника
Работа бирж несколько раз прерывалась, начиная с конца прошлой недели. Аналитики агентства Goldman Sachs заявили, что больше не ждут, чтобы Федеральная резервная система повысила процентные ставки в этом месяце — «в свете стресса в банковской системе». Однако по-прежнему ожидается повышение ставок в мае, июне и июле, хотя теперь в этом вопросе существует «значительная неопределенность».
В США пока не говорят о новом банковском кризисе, отмечая, что ситуация по сравнению с 2008–2009 годами принципиально иная. Что будет с финансовыми рынками завтра? Вопрос, конечно, интересный. Федеральные власти будут надеяться, что их действия успокоят рынки и предотвратят широкомасштабные попытки изъятия банковских средств. С уверенностью можно сказать одно: идея Байдена провести в Конгрессе более жесткие меры регулирования банковской деятельности встретит сопротивление республиканцев, контролирующих палату представителей. И не только их.
«Сейчас не время для американских налогоплательщиков спасать Silicon Valley Bank, — сказал независимый сенатор Берни Сандерс. — Если и спасать банк из Кремниевой долины, то на 100% за счет финансов Уолл-стрит и других крупных институтов. Мы не можем продолжать идти по пути «большего социализма для богатых и жесткого индивидуализма для всех остальных».
Александр Панов,
собкор «Новой», Вашингтон
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Источник: Новая газета
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