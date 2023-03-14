«Вертолетчики» над Уолл-стрит

За несколько дней в США лопнуло два банка. Это — крупнейшее потрясение для финансовой системы страны с 2008 года.

«Финансовой системе США ничего не угрожает», — с таким экстренным обращением к нации выступил в понедельник президент Байден после того, как в течение четырех дней было закрыто два банка: калифорнийский SVB, обеспечивавший кредитами стартапы Кремниевой долины (о его банкротстве стало известно в минувшую пятницу, 10 марта), и нью-йоркский Signature Bank (о его закрытии было объявлено в понедельник, 13-го).

И хотя банк SVB (полное название — Silicon Valley Bank Financial Group) серьезно уступает по размерам главным гигантам Уолл-стрит (16-е место в стране по размеру активов — $209 млрд по итогам прошлого года), американские финансовые органы отнеслись к банкротству с предельной серьезностью, опасаясь эффекта домино — массового снятия американцами своих банковских вкладов.

Все минувшие выходные были посвящены скоординированному мозговому штурму — непрерывному потоку рабочих совещаний федеральных регулирующих органов. В совместном заявлении, опубликованном в воскресенье, министр финансов Джанет Йеллен, председатель правления Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и председатель Федеральной корпорации страхования депозитов Мартин Грюнберг объявили о «решительных действиях» по гарантии всех депозитов, включая незастрахованные средства.

Вклады американцев до 250 тысяч долларов считаются застрахованными от потерь государством, оно обязуется их восстановить.

Вклады выше этой суммы называют незастрахованными.

У SVB было около 150 млрд долларов незастрахованных депозитов,

у Signature Bank — более 70 миллиардов.

Финансовые чиновники, а в понедельник и президент Байден, пообещали вкладчикам разорившихся банков полный возврат средств начиная с утра понедельника, 13 марта. Но защищены будут только вкладчики, а не инвесторы банков, подчеркнул президент. Те знали свои риски, вкладывая деньги и рассчитывая получить прибыль. Так и работает капитализм, добавил Байден.

Руководство банков-банкротов, попавших под внешнее управление, уволено. Деньги будут возвращены вкладчикам за счет сборов, которые банки платят в специальный фонд страхования вкладов.

Дополнительно выделено 25 млрд долларов из резерва казначейства, но здесь рассчитывают, что этих денег не потребуется. Быстрые действия правительства позволят малому бизнесу Америки «вздохнуть с облегчением», он сможет выплатить зарплату работникам. Главное — не паниковать, тогда средств на все хватит, это центральная мысль выступления Байдена. Американский президент намерен просить Конгресс и правительственных регуляторов ужесточить правила для банков, чтобы снизить вероятность повторения таких банкротств в будущем.

Для Байдена эта история в определенной степени является дежавю. Он встретил глобальный финансовый кризис в роли вице-президента в команде Барака Обамы. Тогда угроза нависла над крупнейшими банками Уолл-стрит. И было решено спасти тех, кто «слишком крупный, чтобы разориться» (too big to fail). Мировую финансовую систему ждало несколько лет потрясений, журналисты и рядовые владельцы банковских вкладов знакомились с такими понятиями, как хедж-фонды и деривативы, пытаясь понять, откуда возник гигантский мыльный пузырь, обрушивший мировую финансовую систему. Тогдашний глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке получил прозвище «вертолетчик» за готовность «разбрасывать деньги» — оказывать финансовую помощь (bailout) тем организациям, крах которых надо было любой ценой предотвратить, чтобы в целом спасти экономику.

Президент США Джозеф Байден. Фото: ZUMA / ТАСС

По итогам того кризиса был принят закон о реформировании Уолл-стрит и защите потребителей. Документ в 2300 страниц предусматривал множество мер регулирования финансовой деятельности и создание Совета по надзору за финансовой стабильностью. Ограничительных мер было принято так много, что на практике было довольно трудно разобраться, что можно, а что нельзя.

Главный посыл — запретить финансовым организациям чрезмерно рискованные операции, ставящие под угрозу личные вклады обычных жителей — например, пенсионных фондов.

Наиболее яростные противники закона Додда-Франка (по именам авторов — сенатора из Коннектикута и конгрессмена из Массачусетса) из рядов Республиканской партии назвали регулирование финансовых рынков социализмом. А один из главных противников регулирования финансовых рынков, президент Трамп, добился в 2018 году принятия закона, снимавшего часть ограничений для средних и мелких банков — с активами от 50 до 250 млрд долларов.

И сейчас политики из двух политических партий обвиняют друг друга в произошедшем. Республиканцы считают, что меры поддержки, объявленные Байденом, лягут новым бременем на всех налогоплательщиков. Демократы говорят, что именно снятие регулирующих мер администрацией Трампа привело к рискованным операциям нынешних банков-банкротов. В отличие от кризиса 2008–2009 годов, отмечают в Белом доме, банки не собираются полностью все рефинансировать, вернут деньги только вкладчикам. Пока пострадали и еще находятся под угрозой лишь средние по величине банки, можно сказать, региональные финансовые институты. Гиганты Уолл-стрит понесли потери в конце минувшей недели, а затем общий ущерб свелся к минимуму. Впрочем, ситуация гибкая и зависит от того, поверят ли вкладчики заверениям администрации.

Одновременно с банкротством двух банков было объявлено о добровольной ликвидации Silvergate — еще одного калифорнийского банка, работавшего с криптовалютой, сотрудничавшего с криптобиржами Binance US и Coinbase.

Логотип SVB банка. Фото: ТАСС

Мы неслучайно вспомнили о «вертолетчике» Бернанке. Пандемия Covid-19 вынудила американское правительство выделить около $4 трлн «вертолетных денег» в качестве антикризисной помощи. Банк SVB, кредитовавший около половины венчурных предприятий Кремниевой долины, увеличил свои вклады почти вдвое за последние 12 месяцев. Но просчитался в том, что Федеральная резервная система США (ФРС) будет продолжать держать ставки рекордно низкими.

Венчурный капитал — деньги под идеи и будущие проекты, которые можно будет перепродать, — это так называемые длинные облигации. Из-за пандемийных «вертолетных» денег инфляция в стране выросла на рекордный за последние 40 лет уровень. С марта 2022 года ФРС повышала ставку восемь раз, чтобы удержать повсеместный рост цен.

Экономисты предсказывали, что из-за повышения ставок финансовые организации с низкодоходными акциями ждет дефолт.

Агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники в Белом доме сообщило, что правительство рассматривает возможность создания фонда для защиты депозитов в банках, которые столкнутся с проблемами после банкротства SVB.

Как уже отмечалось, республиканцы встретили в штыки попытки помочь банкротам. Сенатор из Южной Каролины Тим Скотт, ведущий представитель своей партии в комитете по банковской деятельности, назвал реакцию администрации Байдена на крах калифорнийского банка «величайшей формой корпоративного кумовства». Калифорния (за редким исключением) — это традиционная «политическая вотчина» демократической партии. Как и Нью-Йорк, где расположена штаб-квартира Signature Bank. Скотт заметил, что регулирующие органы, похоже, «уснули за рулем» и не приняли своевременных мер для предотвращения краха SVB. Сенатор выразил обеспокоенность по поводу решения администрации Байдена застраховать все депозиты, в том числе те, которые превышают лимит в 250 тысяч долларов, что, по его мнению, пошлет негативный сигнал рынку.

Дональд Трамп-младший написал в своих соцсетях в воскресенье:

ЦИТАТАДОНАЛЬД ТРАМП-МЛАДШИЙ,

СЫН ЭКС-ПРЕЗИДЕНТА США:

«Я не помню, чтобы банки рушились при Трампе… но не волнуйтесь, ребята, это только вопрос времени, пока Байден/СМИ не обвинят его и в этом».

Журналист Аарон Рупар отметил, что заявление сына бывшего президента — фейк: «На самом деле в период с 2017 по 2020 год было 16 банковских банкротств. Банк SVB стал первым банкротом с тех пор, как Байден вступил в должность». По данным Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), восемь банков обанкротилось в 2017 году, четыре — в 2019 году и четыре — в 2020-м. Просто ни один из них не был таким крупным, как SVB.

В понедельник индекс CBOE VIX, известный как «индикатор страха Уолл-стрит», подскочил на 6,25%. По правилам Комиссии по ценным бумагам и биржам, торги должны быть остановлены, когда цены достигают верхнего или нижнего предела. Утром понедельника

акции банка First Republic упали на 77%,

PacWest — на 53%,

Zions — на 31%.

Работа бирж несколько раз прерывалась, начиная с конца прошлой недели. Аналитики агентства Goldman Sachs заявили, что больше не ждут, чтобы Федеральная резервная система повысила процентные ставки в этом месяце — «в свете стресса в банковской системе». Однако по-прежнему ожидается повышение ставок в мае, июне и июле, хотя теперь в этом вопросе существует «значительная неопределенность».

В США пока не говорят о новом банковском кризисе, отмечая, что ситуация по сравнению с 2008–2009 годами принципиально иная. Что будет с финансовыми рынками завтра? Вопрос, конечно, интересный. Федеральные власти будут надеяться, что их действия успокоят рынки и предотвратят широкомасштабные попытки изъятия банковских средств. С уверенностью можно сказать одно: идея Байдена провести в Конгрессе более жесткие меры регулирования банковской деятельности встретит сопротивление республиканцев, контролирующих палату представителей. И не только их.

«Сейчас не время для американских налогоплательщиков спасать Silicon Valley Bank, — сказал независимый сенатор Берни Сандерс. — Если и спасать банк из Кремниевой долины, то на 100% за счет финансов Уолл-стрит и других крупных институтов. Мы не можем продолжать идти по пути «большего социализма для богатых и жесткого индивидуализма для всех остальных».

Александр Панов,

собкор «Новой», Вашингтон

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