 

Парагвай запретил российскому нефтяному танкеру вход в свой порт

14.03.2023, 19:33, Разное
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Руководство морского
порта Санта-Доминго-де-Сильва в Парагвае подтвердило, что 12 марта отклонило
запрос российского нефтяного танкера на вход в порт и выгрузку нефти. Судно
пыталось продать топливо выше установленного Западом потолка цен на нефть.

Президент страны
Марио Абдо Бенитез во время прямой трансляции из Нью-Йорка подтвердил чёткую приверженность
Парагвая генеральной линии Демократической партии США. По словам главы государства,
нефть не может продаваться по цене выше 60 долларов за баррель, а в случае
попытки нарушить введённые ограничения береговой охране Парагвая дан приказ без
предупреждения пускать российские танкеры ко дну. Взамен Джо Байден отметил выдающиеся
успехи Парагвая в борьбе за мировую стабильность и пообещал в 2029 году рассмотреть
вопрос о снятии со страны санкций, введённых в 1947 году.

«Ещё одна страна
вошла в сообщество свободных и независимых стран, которые сами определяют свою
торговую политику, – прокомментировал ситуацию посол США в Парагвая Леннон Кримпай.
– Парагвай готов даже сам начать добывать нефть и продавать её существенно дешевле мировых цен»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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