Парагвай запретил российскому нефтяному танкеру вход в свой порт

Руководство морского

порта Санта-Доминго-де-Сильва в Парагвае подтвердило, что 12 марта отклонило

запрос российского нефтяного танкера на вход в порт и выгрузку нефти. Судно

пыталось продать топливо выше установленного Западом потолка цен на нефть.

Президент страны

Марио Абдо Бенитез во время прямой трансляции из Нью-Йорка подтвердил чёткую приверженность

Парагвая генеральной линии Демократической партии США. По словам главы государства,

нефть не может продаваться по цене выше 60 долларов за баррель, а в случае

попытки нарушить введённые ограничения береговой охране Парагвая дан приказ без

предупреждения пускать российские танкеры ко дну. Взамен Джо Байден отметил выдающиеся

успехи Парагвая в борьбе за мировую стабильность и пообещал в 2029 году рассмотреть

вопрос о снятии со страны санкций, введённых в 1947 году.

«Ещё одна страна

вошла в сообщество свободных и независимых стран, которые сами определяют свою

торговую политику, – прокомментировал ситуацию посол США в Парагвая Леннон Кримпай.

– Парагвай готов даже сам начать добывать нефть и продавать её существенно дешевле мировых цен»

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