WION – Европе угрожает новый миграционный кризис

Наплыв мигрантов, прибывающих в Европу, вновь перерастает в полномасштабный кризис, передаёт WION. А поскольку большинство европейских стран не желают их впускать, нелегалы всё чаще используют рискованные способы в попытках проникнуть через границу, что ведёт к новым жертвам: в частности, за последнее время сообщалось о многочисленных случаях затопления лодок и гибели находившихся на их борту мигрантов.

Наплыв мигрантов, прибывающих в Европу, вновь перерастает в полномасштабный кризис. А поскольку большинство европейских стран занимают антииммиграционную позицию, мигранты используют рискованные способы для поиска убежища.

Обычно они пытаются добраться по воде на переполненных и хрупких лодках. В последнее время сообщалось о многочисленных случаях затопления таких лодок, многие из находящихся на них людей погибли.

В субботу итальянские власти спасли более 1300 мигрантов в ходе трёх отдельных операций в Средиземном море. Итальянская береговая охрана сообщила, что одно из её судов спасло с лодки 500 мигрантов, добавив, что ещё 379 мигрантов были эвакуированы с отдельного судна в том же районе.

Ещё одна переполненная рыбацкая лодка почти с 500 мигрантами на борту была спасена и доставлена в город Кротоне. Местные власти заявили, что ещё 200 человек были подобраны у берегов Сицилии.

Власти Италии стали оперативно проводить спасательные операции после 26 февраля, когда около 70 мигрантов погибли после того, как их лодка утонула у берегов Калабрии. За последние две недели в Италию уже прибыло около 5000 человек. Причём приток мигрантов в страну только увеличился с тех пор, как консервативное правительство Италии пообещало его ограничить.

Причём это не единственный инцидент, произошедший в субботу: ещё пять мигрантов погибли, когда их лодка затонула у юго-западных берегов Турции. По всей видимости, эта лодка с 31 пассажиром направлялась в Грецию. Турецкие и греческие власти провели отдельные спасательные операции, в результате которых удалось спасти в общей сложности 16 мигрантов. Поиски остальных продолжились.

Кроме того, в пятницу спасатели в Испании подобрали группу из 48 мигрантов, застрявших у побережья Канарских островов. Затем этих мигрантов из Африки вывезли на остров Гран-Канария. Среди них также были беременные женщины и дети.

По имеющимся данным, за период до конца февраля уже около 2000 мигрантов на лодках прибыли на Канарские острова. Всего этого достаточно, чтобы предположить, что европейские страны столкнулись с новым витком миграционного кризиса. Причём это произошло в то время, когда большинство европейских правительств пытались остановить поток миграции из-за стремительного роста стоимости жизни.

В их число также входят Франция и Великобритания: в пятницу лидеры этих двух стран договорились об ограничении нелегальной иммиграции в Великобританию. В соответствии с этим соглашением, Лондон выплатит 577 миллионов долларов Парижу за то, что он будет останавливать мигрантов, пытающихся добраться в Великобританию на лодках.

Мигранты, прибывающие в основном из таких регионов, как Африка, Сирия, Иран, Пакистан и другие, ищут убежища в связи с конфликтами и другими трудностями в своих родных странах. На фоне резкого роста потока нелегальной миграции количество смертей также вызывает всё большую тревогу.

Дата выхода в эфир 12 марта 2023 года.