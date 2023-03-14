ChatGPT создал новую версию судоку

Mirror сообщает, что нейронная сеть ChatGPT придумала обновленную версию судоку. Она имеет свои собственные правила и приглашает пользователей попробовать.

Любитель головоломок попросил ChatGPT предложить игры, похожие на судоку. Sumplete стала результатом создания нейронной сетью своей собственной версии. Она предоставляет игрокам сетки чисел, размер которых варьируется в зависимости от их сложности.

Затем житель работал с нейронной сетью, чтобы оптимизировать дизайн и расположение игр. После этого появилась общедоступная версия.