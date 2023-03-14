В WhatsApp появятся новые смайлики
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В ближайшее время в мессенджер WhatsApp будет добавлено несколько смайликов. Об этом пишет WABetaInfo.
В ближайшее время в мессенджер WhatsApp будет добавлено несколько смайликов. Об этом пишет WABetaInfo.
Речь идет о 21 изображении. Они уже доступны в бета-версии WhatsApp. Среди этих эмодзи были изображения медузы, гороха и гуся. Также там был веер, маракасы и другие символы. Консорциум Unicode анонсировал все изображения еще осенью 2022 года. Пока неизвестно, когда именно новые эмодзи WhatsApp появятся в официальной версии. Однако ожидается, что это произойдет в следующей версии WhatsApp.
WABetaInfo сообщает, что новые эмодзи, скорее всего, будут доступны в клавиатуре WhatsApp в течение нескольких минут после их выпуска.
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