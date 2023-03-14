В WhatsApp появятся новые смайлики

В ближайшее время в мессенджер WhatsApp будет добавлено несколько смайликов. Об этом пишет WABetaInfo.

В ближайшее время в мессенджер WhatsApp будет добавлено несколько смайликов. Об этом пишет WABetaInfo.

Речь идет о 21 изображении. Они уже доступны в бета-версии WhatsApp. Среди этих эмодзи были изображения медузы, гороха и гуся. Также там был веер, маракасы и другие символы. Консорциум Unicode анонсировал все изображения еще осенью 2022 года. Пока неизвестно, когда именно новые эмодзи WhatsApp появятся в официальной версии. Однако ожидается, что это произойдет в следующей версии WhatsApp.

WABetaInfo сообщает, что новые эмодзи, скорее всего, будут доступны в клавиатуре WhatsApp в течение нескольких минут после их выпуска.