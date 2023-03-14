Эксперт Кисляков рассказал о последствия протестов в ЕС на объемы помощи стран Европы Киеву

Экономические последствия санкций против РФ и беспрецедентная поддержка Украины все сильнее бьют по обычным европейцам, особенно в Восточной Европе, сообщил газете ВЗГЛЯД член экспертного клуба «Дигория» Евгений Кисляков.

«В последние месяцы Европу охватила волна протестов. Где-то они носят локальный характер и численность протестующих не превышает несколько тысяч человек, но в некоторых, как во Франции, общее число протестующих против пенсионной реформы составило почти 2 млн граждан», – отметил он.

По словам Кислякова, энергокризис и рекордные показатели инфляции стали обыденностью для европейцев.

«В Восточной Европе акции протеста против поставок вооружения на Украину прошли в Болгарии и Словакии. Почти 10 тыс. человек вышли на антиправительственные митинги в Чехии», – добавил эксперт. Однако, несмотря на протесты, скорее всего вектор поддержки Украины в ближайшее время кардинально изменен не будет, считает Кисляков.

«Но экономические последствия санкций против РФ и беспрецедентная поддержка Украины все сильнее бьют по обычным европейцам, особенно в Восточной Европе: митинги становятся многочисленнее, а политические требования граждан ужесточаются. Это в конечном счете может сыграть решающую роль в размерах и объемах поддержки конфликта в Украине со стороны европейских стран», – заключил он.

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