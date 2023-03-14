Врио главы ЛНР Пасечник подписал законы о внутреннем устройстве республики как субъекта РФ

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал законы «Об административно-территориальном устройстве» и «Об образовании на территории Луганской Народной Республики городских и муниципальных округов». Они урегулировали внутреннее устройство республики как субъекта России.

Документы законодательно установили 11 городских и 17 муниципальных округов (районов).

«Это не просто большой шаг к интеграции Луганской Народной Республики в российское правовое поле, но и основа для организации публичной власти в городах и районах – полноценного запуска территориальных отделений федеральных органов власти (пенсионных фондов, прокуратуры, полиции, федеральных судов) и предоставления всех видов государственной поддержки (пенсий, социальных пособий, льгот, медицинских услуг), положенных гражданам Российской Федерации», – написал в своем Telegram Пасечник.

Все населенные пункты закреплены за администрациями городов и районов, в которые жители могут обратиться по всем вопросам.

Также Пасечник поручил правительству республики и администрациям городов и районов организовать работу по скорейшей реализации всех положений новых законов.

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