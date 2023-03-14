 

Генпрокуратура поручила проверить данные о нарушении прав работников Wildberries

14.03.2023, 18:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Генеральная прокуратура во время проверки даст правовую оценку ситуации после того, как сотрудники Wildberries пожаловались на многочисленные штрафы со стороны компании.

В ведомстве отметили, что оценят порядок привлечения работников к осуществлению трудовых функций, выплату им заработной платы и начисление штрафов, говорится в релизе Генпрокуратуры России.

В самой компании опровергли информацию о забастовке сотрудников. Отмечается, что пункты выдачи маркетплейса Wildberries продолжат работу по расписанию, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о забастовке работников из-за штрафов, которые компания обязывает их выплачивать. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07.20 / У Чехии восемь лет был собственный Джеймс Бонд в России?

28.07.21 / В Украине второй день подряд растет заболеваемость COVID-19

03.10.20 / Путин поздравил власти ФРГ с Днем германского единства

18.07.21 / Guardian – первое заражение COVID-19 в олимпийской деревне усилило опасения вокруг «Токио-2020»

24.10.20 / Экс-председатель Еврокомиссии: Евросоюз – сам себе злейший враг

22.12.20 / Россияне назвали Путина политиком года

05.07.20 / Эстонский министр раскритиковал партнеров по коалиции за разжигание розни

07.09.20 / «Либеральное безумие» — британскую армию раскритиковали за траты на политкорректность

21.02.21 / В Ницце сообщили о катастрофической ситуации с коронавирусом

20.01.23 / Макрон объявил, что военный бюджет Франции увеличится до 400 млрд евро к 2030 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика