Генпрокуратура поручила проверить данные о нарушении прав работников Wildberries

Генеральная прокуратура во время проверки даст правовую оценку ситуации после того, как сотрудники Wildberries пожаловались на многочисленные штрафы со стороны компании.

В ведомстве отметили, что оценят порядок привлечения работников к осуществлению трудовых функций, выплату им заработной платы и начисление штрафов, говорится в релизе Генпрокуратуры России.

В самой компании опровергли информацию о забастовке сотрудников. Отмечается, что пункты выдачи маркетплейса Wildberries продолжат работу по расписанию, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о забастовке работников из-за штрафов, которые компания обязывает их выплачивать.

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