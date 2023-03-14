Генпрокуратура поручила проверить данные о нарушении прав работников Wildberries
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Генеральная прокуратура во время проверки даст правовую оценку ситуации после того, как сотрудники Wildberries пожаловались на многочисленные штрафы со стороны компании.
В ведомстве отметили, что оценят порядок привлечения работников к осуществлению трудовых функций, выплату им заработной платы и начисление штрафов, говорится в релизе Генпрокуратуры России.
В самой компании опровергли информацию о забастовке сотрудников. Отмечается, что пункты выдачи маркетплейса Wildberries продолжат работу по расписанию, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о забастовке работников из-за штрафов, которые компания обязывает их выплачивать.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет