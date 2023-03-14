 

Собянин: Москвичи старшего возраста станут наставниками для детей без попечения в рамках нового городского проекта

14.03.2023, 18:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Члены клубов московского долголетия будут проводить время с детьми, которые остались без попечения родителей. Об этом градоначальник рассказал в своем телеграм-канале.

Пилотный этап проекта прошел в Центральном и Южном административных округах Москвы. В программе будут принимать участие городское центры содействия семейному воспитанию и ближайшие к ним клубы долголетия, уточнил Собянин.

По словам мэра, в основе проекта лежат общие интересы и увлечения. Для наставников программа станет стимулом для искренней заботы и самореализации, считает Собянин.

Участники клубов долголетия и юные воспитанники будут вместе посещать мастер-классы, делать домашние задания, обсуждать профессии. Подростки научат москвичей старшего поколения пользоваться социальными сетями и гаджетами.

“Для взрослых участников заранее проводят подготовку: специалисты консультируют, как лучше общаться с детьми-сиротами, чтобы всем было комфортно”, – отметил мэр.

В 2022 году центры московского долголетия посетили более миллиона раз. Это рекордный показатель за всю историю проекта.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09.21 / Они больше всех пользуются женским вниманием: 4 самых красивых знака зодиака среди мужчин

09.03.23 / Сдачи не НАТО

22.01.23 / Шок и гротеск — безалаберность властей обостряет наркотический кризис в Сан-Франциско

17.11.22 / Банки с низким процентом по ипотечному кредиту

16.01.23 / Как и с чем сочетать ботильоны с платьем после 50: учимся создавать омолаживающие модные образы

29.10.20 / Лутер выиграл суд у General Motors из-за того, что украденный им телевизор не влез в багажник

21.06.21 / Владимир Машков, Мария Аронова, Юрий Стоянов и другие на церемонии вручения театральной премии

26.08.21 / Любимый аксессуар француженок станет хитом осени: как вписать трендовый берет в свой образ

10.01.22 / Мнение: Близкий друг Хантера Байдена

27.10.22 / Около 250 “сказочных порталов” украсили деревья Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика