Андрей Воробьев вручил сертификат на 3-комнатную квартиру семье участника СВО из Подольска

Андрей рассказал, что изначально хотел поехать на СВО в качестве добровольца – однако, получив в сентябре повестку, отправился в военкомат.

“Жена разделяет мою позицию. Мы считаем, что это необходимо сделать сейчас и лучше сделать нам – взрослым мужикам”, – прокомментировал он.

Андрей и его жена Ольга воспитывают двух сыновей – девятилетнего Александра и Ивана, которому только исполнился год.

“Вы знаете, это такие эмоции. Не каждая молодая семья может себе позволить собственное жилье. И получить такой подарок – большое счастье для нас”, – поделилась радостью Ольга.

Последние несколько лет Андрей работал начальником отдела эксплуатации коммунальной инфраструктуры в “Окружном хозяйстве”, мечтая о большой семье и собственной квартире.

“Вы – человек сильный, проявили большое мужество, показали отвагу в бою. Надеюсь, что ваша сила поможет справиться с последствиями ранения и поскорее реабилитироваться. Мы постарались решить ваш вопрос с жильем – вы сейчас живете в служебной квартире, нам удалось найти инвестора, который помог, спасибо главе – он тоже подключился к проблеме. Сегодня хотели бы вручить сертификат, и уже скоро со своей большой семьей вы сможете переехать в собственное жилье”, – сказал Андрей Воробьев.