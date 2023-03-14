 

Андрей Воробьев вручил сертификат на 3-комнатную квартиру семье участника СВО из Подольска

14.03.2023, 18:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Андрей рассказал, что изначально хотел поехать на СВО в качестве добровольца – однако, получив в сентябре повестку, отправился в военкомат.

“Жена разделяет мою позицию. Мы считаем, что это необходимо сделать сейчас и лучше сделать нам – взрослым мужикам”, – прокомментировал он.

Андрей и его жена Ольга воспитывают двух сыновей – девятилетнего Александра и Ивана, которому только исполнился год.

“Вы знаете, это такие эмоции. Не каждая молодая семья может себе позволить собственное жилье. И получить такой подарок – большое счастье для нас”, – поделилась радостью Ольга.

Последние несколько лет Андрей работал начальником отдела эксплуатации коммунальной инфраструктуры в “Окружном хозяйстве”, мечтая о большой семье и собственной квартире.

“Вы – человек сильный, проявили большое мужество, показали отвагу в бою. Надеюсь, что ваша сила поможет справиться с последствиями ранения и поскорее реабилитироваться. Мы постарались решить ваш вопрос с жильем – вы сейчас живете в служебной квартире, нам удалось найти инвестора, который помог, спасибо главе – он тоже подключился к проблеме. Сегодня хотели бы вручить сертификат, и уже скоро со своей большой семьей вы сможете переехать в собственное жилье”, – сказал Андрей Воробьев.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11.21 / Переехала в США, отвернулась от отца и проигнорировала рождение брата: как живет единственная дочь Петросяна

15.07.21 / Скандалы: Приперли к шведской стенке

18.02.23 / Илон Маск пожертвовал $5,7 млрд, хотя на эти деньги можно было заполнить 7 выбоин

07.08.20 / Мнение: «На Севере нужна своя логика» – Как будут развивать Поморье?

29.03.21 / Максим Виторган и Нино Нинидзе, Юлия Снигирь, Павел Табаков и другие на премьере фильма “Маша”

15.03.21 / Скандалы: Для Сбербанка хакеры не нужны

16.01.23 / Путин поручил правительству изучить возможность развития аэропорта Толмачево

19.09.22 / Представлен пластик, который может превращаться в клей

20.03.22 / «Последствия будут катастрофическими»

06.01.22 / Мнение: Начался ввод войск ОДКБ в Казахстан

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика