Пирог с капустой, пельмени и кебаб: в армии прошли Дни национальной кухни

Уже много лет российским солдатам не приходится готовить для себя и своих товарищей самостоятельно. Эту обязанность выполняют сотрудники комбинатов питания. Организация питания построена по системе «шведский стол», и с разнообразием рациона не возникает никаких проблем, так что защитникам родины не приходится каждый день есть одно и то же. К тому же они сами выбирают себе супы, горячее из мяса, рыбы и птицы, разбавляя их закусками из свежих и консервированных овощей в салат-баре.

Но и такой длинный спектр представленных блюд рано или поздно приедается. Чтобы повысить военнослужащим аппетит, разнообразить их меню и познакомить с традициями нашего многонационального народа, было принято решение регулярно проводить Дни национальной кухни, когда из одобренного Министерством обороны перечня продуктов повара готовят блюда с характерным колоритом.

В Твери солдаты в марте угощались русской снедью. Пирог с капустой, пельмени и сырники стали приятным дополнением к традиционному набору. День национальной кухни никак не повлиял и на шведский стол: на выбор лапша и суп картофельный с горохом, свинина жареная, котлеты из филе птицы и в панировке. Гарниры и салаты также бойцы брали по вкусу.

А в Архангельске знакомились с казахскими блюдами. Повара сделали люля-кебаб по-алматински и бастурме, сварили традиционную шурпу, в этот день даже салаты с азиатским оттенком: шакарап и по-казахски.

Свои кебабы были и на Камчатке. Здесь комбинат питания устроил День армянской кухни, в котором нашлось место кавказским супам – крчик и ереванский. На второе повара наготовили кебаб «кололак» и говядину «хозани».

В Приморском крае солдаты попали на белорусское застолье: для них приготовили салаты «Белоруссия» и «Минский», курицу в горчице, говядину «верашчака» и битки по-белорусски, суп с клёцками, постный кулеш и картофельную бабку.