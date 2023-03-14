 

AT – НАТО отправляет Украине старое оружие, чтобы не тратиться на его утилизацию

14.03.2023, 17:40, Разное
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У оружия, которое страны НАТО направляют Украине, зачастую уже истекает срок годности — и в скором времени его пришлось бы утилизировать, пишет American Thinker. Но этот процесс дорогостоящий. Так что с помощью Украины США и их союзники ещё и экономят.


AP

При обсуждении расходов на Украину эксперты часто говорят о тратах на приобретение оружия и боеприпасов для передачи Киеву. И чиновники подсчитали, что общая помощь США Украине с 24 февраля 2022 года по 15 января 2023 года составляет $76,8 млрд. $46,6 миллиардов были выделены на военные цели. И автор статьи в American Thinker предлагает сосредоточиться именно на последней части затрат.

В основном они пошли на поставки оружия, которое было закуплено в американскую армию несколько десятилетий назад и без того вот-вот покинуло бы арсенал США. Обычно его просто утилизируют, что влетает США и союзникам в копеечку. А передавая это старое оружие Украине, США и их союзники экономят.

Трудно оценить, сколько стоила бы утилизация этого оружия, отмечает автор статьи. Он предлагает судить по истории с закупками химического оружия времён холодной войны и его утилизации. Так, в специализированном отчёте говорится, что стоимость создания американского арсенала химического оружия оценивалась в $2,749 млрд. Из них $178 миллионов пошли на исследования и разработки, $312 миллионов — на оборудование и $2,259 миллиардов — на производство. На этом фоне затраты на демилитаризацию этого оружия оценивались примерно в $1,7 млрд.
                                                                                                                                                                                
Если судить по тем же пропорциям, то военная помощь Украине в размере $46,6 миллиардов эквивалентна около $35 миллиардов долларов на утилизацию. Автор статьи признаёт, что, возможно, в реальности цифры меньше, поскольку утилизировать обычные вооружения дешевле, чем химическое оружие. Но всё же затраты были бы весьма высоки.

Так что в случае с поставкой старого оружия Украине страны НАТО и экономят, и ущерб российским силам наносят. «Это была разумная стратегия, когда имелись огромные запасы боеприпасов с истекающим сроком годности. К сожалению, у США и НАТО закончились эти излишки боеприпасов», — отмечает автор статьи. И теперь отправка оружия на Украину уже выходит за пределы экономии, поскольку производство новых вооружений требует новых затрат. Поэтому автор статьи в American Thinker предполагает смену курса стран НАТО.

 


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