Для фермерских продуктов введут экологический сбор

Минпромторг утвердил норму, согласно которой

любые товары, содержащие на упаковке маркировку «эко-», «био-», «ЗОЖ», а также

классифицируемые как «фермерские», будут облагаться экологическим сбором при

продаже конечному потребителю. Вырученные средства правительство направит на поддержку

отечественных сельхозпроизводителей, в том числе малых и больших фермерских хозяйств

и агрохолдингов.

Сбор составит всего 100 рублей за товарную единицу продукции и будет отражён в документах складского и финансового учета

аналогично НДС. В правительстве считают, что товары народного потребления с такой маркировкой можно причислить к «роскоши, которую могут себе позволить только состоятельные граждане». Их целевая аудитория не заметит изменений в чеке.

«При их производстве применяются технологии, наносящий существенный вред экологии. На выпуск каждого «био-» или «эко-» товара уходит немало природных ресурсов, больше загрязняется атмосфера», – сообщил источник.

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