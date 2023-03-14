 

Для фермерских продуктов введут экологический сбор

14.03.2023, 17:33, Разное
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Минпромторг утвердил норму, согласно которой
любые товары, содержащие на упаковке маркировку «эко-», «био-», «ЗОЖ», а также
классифицируемые как «фермерские», будут облагаться экологическим сбором при
продаже конечному потребителю. Вырученные средства правительство направит на поддержку
отечественных сельхозпроизводителей, в том числе малых и больших фермерских хозяйств
и агрохолдингов.

Сбор составит всего 100 рублей за товарную единицу продукции и будет отражён в документах складского и финансового учета
аналогично НДС. В правительстве считают, что товары народного потребления с такой маркировкой можно причислить к «роскоши, которую могут себе позволить только состоятельные граждане». Их целевая аудитория не заметит изменений в чеке.

«При их производстве применяются технологии, наносящий существенный вред экологии. На выпуск каждого «био-» или «эко-» товара уходит немало природных ресурсов, больше загрязняется атмосфера», – сообщил источник.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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