 

РЭО поделится с Алжиром своим опытом в области утилизации ТБО

14.03.2023, 17:27, Разное
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Российский экологический оператор (РЭО) провел переговоры с представителями Алжира. Они обсудили возможность сотрудничества в части внедрения технологий по сбору, сортировке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории республики.

По данным, к 2050 году в Северной Африке и на Ближнем Востоке будет производиться более 250 миллионов тонн отходов. Более того, на открытые свалки по-прежнему приходится более половины отходов из этих регионов. Поэтому важно уже сейчас создавать и автоматизировать системы переработки. Об этом заявил гендиректор компании РЭО Денис Буцаев.

По имеющимся данным, в 2023 году стороны заключат несколько профильных соглашений как через Министерство окружающей среды и возобновляемой энергетики, так и через Национальное агентство по управлению отходами Алжира.


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