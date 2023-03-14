РЭО поделится с Алжиром своим опытом в области утилизации ТБО

Российский экологический оператор (РЭО) провел переговоры с представителями Алжира. Они обсудили возможность сотрудничества в части внедрения технологий по сбору, сортировке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории республики.

По данным, к 2050 году в Северной Африке и на Ближнем Востоке будет производиться более 250 миллионов тонн отходов. Более того, на открытые свалки по-прежнему приходится более половины отходов из этих регионов. Поэтому важно уже сейчас создавать и автоматизировать системы переработки. Об этом заявил гендиректор компании РЭО Денис Буцаев.

По имеющимся данным, в 2023 году стороны заключат несколько профильных соглашений как через Министерство окружающей среды и возобновляемой энергетики, так и через Национальное агентство по управлению отходами Алжира.