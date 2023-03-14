 

В МИД России заявили о желании Запада вытеснить Россию с африканских рынков

14.03.2023, 17:25, Новости дня
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Запад хочет вытеснить Россию с африканских рынков, чтобы сохранить свою монополию, сообщил посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата Форума партнерства Россия-Африка Олег Озеров.

По его словам, использование Западом предлогов для сворачивания сотрудничества африканских стран с Россией имеет свои прагматичные экономические цели – вытеснить Россию, передает РИА «Новости».

Западные страны хотят сохранить свою монополию и доминирование. Озеров добавил, что Россия предлагает странам Африки равноправное партнерство, а также политическую декларацию и совместный план действий для обеспечения партнерства. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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