Турчак: ЕР договорилась с Минпросвещения о включении самбо в уроки физкультуры
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«Единая Россия» договорилась с Минпросвещения РФ о включении самбо в образовательный модуль школьных уроков физкультуры, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Турчак сказал на пленарном заседании форума «Наука побеждать», что Минпросвещения согласилось включить самбо в уроки физкультуры в школах. Он поблагодарил главу министерства Кравцова и отдельно от имени председателя партии Дмитрия Медведева всех присутствующих за вклад в партпроект «За самбо», передает РИА «Новости».
Ранее Путин учредил День самбо в России, он будет отмечаться ежегодно 16 ноября.
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