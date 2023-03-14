Турчак: ЕР договорилась с Минпросвещения о включении самбо в уроки физкультуры

«Единая Россия» договорилась с Минпросвещения РФ о включении самбо в образовательный модуль школьных уроков физкультуры, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Турчак сказал на пленарном заседании форума «Наука побеждать», что Минпросвещения согласилось включить самбо в уроки физкультуры в школах. Он поблагодарил главу министерства Кравцова и отдельно от имени председателя партии Дмитрия Медведева всех присутствующих за вклад в партпроект «За самбо», передает РИА «Новости».

Ранее Путин учредил День самбо в России, он будет отмечаться ежегодно 16 ноября.

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