 

Турчак: ЕР договорилась с Минпросвещения о включении самбо в уроки физкультуры

14.03.2023, 17:25, Новости дня
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«Единая Россия» договорилась с Минпросвещения РФ о включении самбо в образовательный модуль школьных уроков физкультуры, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Турчак сказал на пленарном заседании форума «Наука побеждать», что Минпросвещения согласилось включить самбо в уроки физкультуры в школах. Он поблагодарил главу министерства Кравцова и отдельно от имени председателя партии Дмитрия Медведева всех присутствующих за вклад в партпроект «За самбо», передает РИА «Новости».

Ранее Путин учредил День самбо в России, он будет отмечаться ежегодно 16 ноября.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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