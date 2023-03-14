Скандалы: Сошли на берег

Почему олигархи отказываются от своих яхт

Власти Антигуа и Барбуды решили продать с аукциона стоящую в гавани яхту Alfa Nero, если её владелец не объявится в ближайшее время. Хозяином Alfa Nero американские власти считают владельца «ФосАгро» Андрея Гурьева, однако сам миллиардер утверждает, что не имеет отношения к судну. В своё время яхта была куплена за 120 млн долларов. Что же может побудить легко отказаться от столь баснословной суммы?

Суперъяхта находится в гавани на острове Антигуа с февраля 2022 года. По сообщению местных властей, теперь она будет принудительно продана, поскольку вот уже год, как судно, по сути, остаётся бесхозным. На нём находится небольшая часть команды, поддерживающая жизнеспособность корабля, однако этих усилий недостаточно, чтобы предотвратить возможную опасность, которую несёт экологии и портовой инфраструктуре отсутствие должного обслуживания гигантского (длина Alfa Nero составляет 82 метра, она входит в топ-100 лучших яхт мира) корабля.

Резоны в таком подходе есть. Необслуживаемую должным образом яхту вполне может сорвать со швартовых во время шторма, и неизвестно, какой ущерб принесёт такое ЧП, поскольку страховая компания может отказать в выплате, сославшись на отсутствие полного состава команды. Кроме того, яхта потребляет с берега электричество и воду, за что также надо платить, а заодно занимает место в гавани. Не меньшее значение имеет и потенциальная выгода. Известно, что в своё время строительство Alfa Nero обошлось в 120 млн долларов. Однако секрет ситуации в том, что сегодня яхта может стоить даже дороже. Как объясняют эксперты, корабли такого класса обычно строятся на заказ и заказчику приходится ждать несколько лет, пока верфь воплотит в жизнь его фантазии. Потому возможность стать прямо сейчас владельцем суперъяхты, оборудованной вертолётной площадкой, 12-метровым бассейном, джакузи, спортзалом и спа-салоном, стоит дороже. На аукционе за бесхозный корабль явно удастся выручить хорошие деньги.

Другой вопрос, по какой причине Alfa Nero оказалась бесхозной? Власти США утверждают: яхта принадлежит Андрею Гурьеву, занимающему 24-е место в списке самых богатых людей России. Летом прошлого года агенты ФБР обыскали судно и допросили членов экипажа, после чего ещё раз констатировали: на корабле отдыхали миллиардер и его семья! Однако Андрей Гурьев настаивает: Alfa Nero ему не принадлежит, он только брал её в аренду.

Представим теоретически, что же мешает взять и заявить прямо: мол, да, яхта моя, я владелец. Ведь в этом случае не придётся терять корабль. Однако юристы полагают, что тут, возможно, проблема в том, что отказ от анонимности может обойтись дороже. «Мы знаем, что схема владения такими дорогостоящими объектами структурирована совершенно непрозрачным образом и может быть оформлена через 10 компаний и трастов. Так что, возможно, риски от такого шага будут намного выше, чем стоимость судна. Ведь тогда ко всем этим игрокам будет пристальное внимание, возникнут вопросы по обходу санкций и так далее», – цитирует «Коммерсантъ» представителя коллегии адвокатов Pen & Paper Киру Винокурову. А Андрей Гурьев и так находится под санкциями, так что лишнее внимание ему явно ни к чему. Про «ФосАгро», которая является одним из крупнейших мировых производителей фосфатных удобрений, прежде не раз писали, что она напоминает матрёшку – настолько упакована в офшоры. В апреле прошлого года компании, через которые Гурьев и члены его семьи владеют долей в «ФосАгро», были перерегистрированы в российскую юрисдикцию, однако вряд ли кто может точно знать, что и где «король удобрений» надёжно спрятал от посторонних глаз. Кроме того, непонятно, когда ситуация наладится и яхтой можно будет пользоваться снова. А годовое содержание такого корабля обходится в 10–15% его общей стоимости. Не тратиться не выйдет – вообще без обслуживания яхта за год может прийти в негодность. Так что лучше лишиться меньшего, чем в итоге терять больше.

Кстати

Прежде иностранные власти уже продавали яхты, приписываемые россиянам. Так, осенью прошлого года с молотка за 37,5 млн долларов ушла яхта Axioma – её владельцем называли Дмитрия Пумпянского. Всего же под арестом в европейских портах находится порядка 40 яхт, которые связывают с россиянами. Только в Финляндии было арестовано 21 судно.

Татьяна Нижегородская

Оригинал материала: “Наша Версия”