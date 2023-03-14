 

“Химия и лучевая терапия повредили щитовидку”: иллюзионист Сафронов сообщил о лечении от рака

14.03.2023, 17:00, Разное
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Рак – злокачественное новообразование, развивающееся из атипичных эпителиальных клеток и представляющее серьезную медико-социальную проблему. Статистка рака неутешительна6 поданным ВОЗ, ежедневно в мире от онкологических проблем умирают 27 тысяч человек.

Но иллюзионисту Сергею Сафронову повезло выжить. “У меня был обнаружен рак — лимфома Ходжкина (поражает лимфатические узлы, селезенку, печень или костный мозг, а симптомами могут быть лимфаденопатия, лихорадка, ночные поты, потеря веса, кожный зуд, спленомегалия и гепатомегали – Прим. ред.), – сообщил фокусник. – Обнаружили совершенно случайно на диспансеризации”.

“Когда я сказал маме, она сказала: “Пожалуйста, не делай так, чтобы я плакала”, – продолжает Сафронов. – И я всячески стал отгонять от себя мысли, что болезнь неизлечима. Я думал о детях, маме. Врач привел мне такой образ: представьте, что мы стоим на станции, и там есть поезд, и в него нужно спокойно войти. Мы входим в него и начинаем двигаться — и это движение и было нашим лечением. Мне так понравился этот образ, он меня так успокоил”.

“Капельницы проходили тяжело, после них сильно тошнило, организм выворачивало наизнанку. Даже проходя лечение я злоупотреблял алкоголем. Я принимал это за лекарство. Но, слава богу, рак удалось победить. Осложнения на горло остались: химия и лучевая терапия повредили щитовидку, поэтому сейчас я не могу пить слишком холодную и горячую воду, исключил всякие газировки”, – сообщил иллюзионист во время исповеди, которая вышла на видеоплатформе PREMIER.


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