«Смоки айс наоборот»: эффектный классический макияж в обратной технике

Смоки айс, или дымчатый макияж сегодня в тренде, поскольку он выглядит очень стильно и эффектно. Однако появилась другая тенденция, которая не уступает по популярности и красоте традиционной технике. Речь идет о перевернутом дымчатом макияже, о котором пойдет речь в данной статье.

Концепция

Отличительной чертой дымчатого макияжа является хорошо растушеванная подводка и тени. Если речь идет об обратной технике, это касается не верхнего, как в классическом варианте, а нижнего века, которое надо выделить при помощи более яркой и темной косметики (для верхнего века используются сравнительно светлые тона).

Цвета и оттенки выбираются в зависимости от цветотипа представительницы прекрасного пола (принимается во внимание тон кожи, цвет глаз и волос), а также назначения (повседневный и нарядный выход) и времени суток (вечером можно использовать более темные и яркие цвета).

Преимущества

В первую очередь речь идет о красоте, поскольку перевернутый смоки айс выглядит просто потрясающе. Также благодаря данной технике визуально изменяется форма глаз, они становятся миндалевидными, что делает их более выразительными. Еще одним плюсом является то, что при качественном нанесении можно легко замаскировать мешки и круги под глазами. Преимуществом также можно назвать возможность сделать макияж самостоятельно в домашних условиях.

Советы

Вы можете подбирать любые цвета и тона, эксперименты приветствуются, поэтому не стоит ограничиваться черными и серыми оттенками. Попробуйте разные сочетания и определите, какие и них вам больше подходят. Как уже было сказано, учитывайте время суток (днем используются теплые оттенки типа оливкового, золотого, абрикосового, песочного, серого и умеренного черного), вечером можно выбрать более яркие и сочные цвета.

Переходы тонов должны быть мягкими и практически незаметными, обязательно используйте тушь или накладные ресницы. Особое внимание обратите на то, чтобы тон лица был равномерным.

Распространенные ошибки

Неровный тон лица способен испортить все впечатление, особенно аккуратно надо наносить его на область нижних век. Также нижняя растушевка должна быть максимально аккуратной, поскольку есть риск «нарисовать» себе круги под глазами.

Поэкспериментируйте с нанесением макияжа прежде, чем отправляться на мероприятие. Это даст вам возможность обрести хотя бы небольшой опыт, приспособиться и определить особенности своей кожи и лица в целом (разработать свою индивидуальную технику и придумать оригинальные лайфхаки).

Как самостоятельно сделать обратный смоки айс

Сначала надо нанести тональную основу на лицо, включая область верхних и нижних век (помните о том, что эти участки не нуждаются в большом количестве средства, наносите его аккуратно и умеренно) так, чтобы покрытие было максимально равномерным. Далее следует нанести светлые тени на верхние веки, можно предварительно использовать базу, чтобы тени лучше ложились (или использовать немного тонального крема или консилера по верхнему и нижнему веку, а затем слегка припудрить).

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Используйте черный карандаш, чтобы провести им по внутренней ватерлинии нижнего века. Сделайте линию роста ресниц черной, затем при помощи кисточки нанесите параллельную линию другого цвета (к примеру, коричневую), тщательно растушуйте. Можно использовать еще один цвет (например, бежевый или золотистый), чтобы переход был плавным и максимально привлекательным.

Вы можете выбирать ширину полоски под глазами произвольно, собственно, как и длину. При желании можно выйти за пределы внутреннего и внешнего уголков глаза, чтобы глаза стали большими и выразительными.

Вместо заключения

Очень стильно и эффектно при использовании дымчатого перевернутого макияжа смотрятся пушистые длинные ресницы. Вы можете добиться объема и длины при помощи туши или использовать накладные (наращенные смотрятся очень привлекательно). Если речь идет о вечернем выходе, можно покрыть губы яркой помадой, днем лучше отдать предпочтение нюдовым оттенкам или бесцветному блеску.

Такой макияж смотрится очень стильно и привлекательно, и вы не потратите на него много времени. Через несколько сеансов самостоятельного нанесения вы станете более смелой и уверенной, время работы сократится до минимума, а качество будет только улучшаться.