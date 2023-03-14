 

Власти США пытаются унять панику после краха Silicon Valley Bank

14.03.2023, 16:15, Разное
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После краха Silicon Valley Bank в США начинает распространяться паника. Как передаёт NTD, американцы беспокоятся за свои вклады и выстраиваются в очереди для того, чтобы снять средства со счетов. Правительство США пытается сдержать последствия и обдумывает создание специального фонда, который поможет регулирующим органам поддерживать больше депозитов в проблемных банках.

Возле филиала банка First Republic в Калифорнии выросли очереди с обеспокоенными клиентами. Люди спешат снять средства после внезапного краха другого банка — Silicon Valley Bank. Он был одним из ключевых кредиторов стартапов Силиконовой долины, а также стал крупнейшим банком, потерпевшим крах после финансового кризиса 2008 года.

Аналитики говорят, что американцы беспокоятся за свои вклады. Между тем правительство США пытается сдержать последствия краха.

Так, обдумывают создание специального фонда, который поможет регулирующим органам поддерживать больше депозитов в проблемных банках.

На депозитах Silicon Valley Bank хранилось до 175 миллиардов долларов. Его крах больно ударил по мировым финансовым рынкам. Бизнесмены рискуют потерять миллиарды долларов.

Вклады до 250 тысяч долларов были застрахованы Федеральной корпорацией страхования банковских вкладов. Однако клиенты пока не получили информации, когда им откроют доступ к средствам. Сейчас все они заморожены.

ДЖЕРАР КОМИЗО, экономист: Есть опасения, что это может привести к изъятию незастрахованных депозитов из многих других региональных банков с активами того же или меньшего размера. И это может вызвать проблемы.

Между тем вслед за Silicon Valley Bank американские регуляторы закрыли нью-йоркский Signature Bank. Он был менее крупным конкурентом первого. Банк пользовался популярностью у владельцев криптовалют.

Signature Bank не торговал криптовалютами и не принимал их в качестве залога, однако оказывал услуги по размещению на депозитах клиентов цифровых активов.

Дата выхода в эфир 13 марта 2023 года.


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