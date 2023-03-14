Почти 90% россиян ничего не знают об информационных технологиях

Согласно результатам совместного опроса, проведенного GeekBrains и VK, в РФ только 11% утверждают, что они грамотны в области информационных технологий.

Более половины (52%) респондентов заявили, что знакомы с основами ИТ, а 36% опрошенных не имеют никаких знаний. При этом 80% россиян уверены, что в настоящее время каждый человек должен разбираться в ИТ. В качестве основных источников информациии россияне назвали публикации в СМИ и видеоролики на YouTube (по 38%). Почти половина (48%) респондентов предпочитают российские источники, а 16% чаще обращаются к зарубежным. Другие стараются использовать оба варианта.

В опросе приняли участие более 1200 человек в возрасте от 18 до 55 лет в России, пишет Коммерсант.