 

Почти 90% россиян ничего не знают об информационных технологиях

14.03.2023, 16:00, Разное
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Согласно результатам совместного опроса, проведенного GeekBrains и VK, в РФ только 11% утверждают, что они грамотны в области информационных технологий.

Более половины (52%) респондентов заявили, что знакомы с основами ИТ, а 36% опрошенных не имеют никаких знаний. При этом 80% россиян уверены, что в настоящее время каждый человек должен разбираться в ИТ. В качестве основных источников информациии россияне назвали публикации в СМИ и видеоролики на YouTube (по 38%). Почти половина (48%) респондентов предпочитают российские источники, а 16% чаще обращаются к зарубежным. Другие стараются использовать оба варианта.

В опросе приняли участие более 1200 человек в возрасте от 18 до 55 лет в России, пишет Коммерсант.


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