Microsoft уволила всю команду по этике искусственного интеллекта

Компания Microsoft ликвидировала отдел этики в подразделении искусственного интеллекта (ИИ), занимающемся разработкой продуктов. Об этом пишет TechCrunch.

Увольнение стало частью масштабной волны сокращений, которая затронула 10 000 сотрудников Microsoft. Команда, отвечавшая за этику в ИИ, была ликвидирована на фоне новостей о миллиардных инвестициях Microsoft в партнерство с Open AI. Последний отвечает за разработку нейронных сетей ChatGPT, DALL-E и DALL-E 2.

TechCrunch утверждает, что сокращение штата компании ставит под вопрос приверженность Microsoft ответственному подходу к ИИ при разработке продуктов. Это особенно актуально, когда Microsoft предлагает эти продукты массовому потребителю – как, например, более ранний аналог ChatGPT, который был интегрирован в поисковую систему Bing и браузер Edge.