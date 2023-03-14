 

Microsoft уволила всю команду по этике искусственного интеллекта

14.03.2023, 16:00, Разное
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Компания Microsoft ликвидировала отдел этики в подразделении искусственного интеллекта (ИИ), занимающемся разработкой продуктов. Об этом пишет TechCrunch.

Увольнение стало частью масштабной волны сокращений, которая затронула 10 000 сотрудников Microsoft. Команда, отвечавшая за этику в ИИ, была ликвидирована на фоне новостей о миллиардных инвестициях Microsoft в партнерство с Open AI. Последний отвечает за разработку нейронных сетей ChatGPT, DALL-E и DALL-E 2.

TechCrunch утверждает, что сокращение штата компании ставит под вопрос приверженность Microsoft ответственному подходу к ИИ при разработке продуктов. Это особенно актуально, когда Microsoft предлагает эти продукты массовому потребителю – как, например, более ранний аналог ChatGPT, который был интегрирован в поисковую систему Bing и браузер Edge.


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