 

МО: Истребители ВКС России сбили украинский МиГ-29 в ДНР

14.03.2023, 15:57, Новости дня
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Истребители ВКС РФ сбили самолет МиГ-29 военно-воздушных сил Украины в ДНР, сообщили в Минобороны России.

Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск ДНР сбит истребитель МиГ-29 ВВС Украины.

В ведомстве добавили, что кроме того, уничтожены семнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Збурьевка, Голая Пристань Херсонской области, Кременная, Варваровка, Житловка Луганской народной республики, Валерьяновка, Кирилловка, Волноваха, Володино и железнодорожной станции Мандрыкино Донецкой народной республики, а также Межирич Запорожской области.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Смерч» и «Ураган».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 401 самолет, 220 вертолетов и 3418 беспилотных летательных аппаратов, 412 зенитных ракетных комплексов, 8293 танка и других боевых бронированных машин, 1057 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4350 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8924 единица специальной военной автомобильной техники

Напомним, 9 марта истребительной авиацией ВКС возле Вольнянска Запорожской области в воздушном бою был сбит МиГ-29 ВСУ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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