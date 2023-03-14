Путин распорядился выделить средства из резервного фонда на восстановление монументов в новых регионах
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Глава государства Владимир Путин поручил выделить средства из резервного фонда президента на проведение работ по восстановлению монументов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Москвы по увековечению памяти соотечественников, проявивших самоотверженность в годы Великой Отечественной войны.
Также средства будут выделены на создание мультимедийных исторических парков «Россия – Моя история», которые будут открыты в Луганске и Мелитополе, передает ZOV.
Ранее сообщалось, что больше ста проектов из новых регионов РФ получили президентские гранты.
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