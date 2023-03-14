 

Путин распорядился выделить средства из резервного фонда на восстановление монументов в новых регионах

14.03.2023, 15:57, Новости дня
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Глава государства Владимир Путин поручил выделить средства из резервного фонда президента на проведение работ по восстановлению монументов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Москвы по увековечению памяти соотечественников, проявивших самоотверженность в годы Великой Отечественной войны.

Также средства будут выделены на создание мультимедийных исторических парков «Россия – Моя история», которые будут открыты в Луганске и Мелитополе, передает ZOV.

Ранее сообщалось, что больше ста проектов из новых регионов РФ получили президентские гранты.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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