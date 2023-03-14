«Движение первых» решило запустить бизнес-марафон для детей старше 14 лет

Российское движение детей и молодежи (РДДМ) запустит бизнес-марафон для детей старше 14 лет, по итогам которого самые успешные участники смогут открыть свое дело под руководством наставников, сообщили в пресс-службе движения.

По сообщению пресс-службы, с 21 марта в онлайн-формате стартует бизнес-марафон, участие в котором смогут принять дети от 14 лет, они изучат способы генерации идей для своего бизнеса, научатся анализировать конкурентов и подготовят все для запуска бизнеса, передает ТАСС.

Те, кто прошел заочный марафон, приступят к очной работе с тренерами из Клуба молодых предпринимателей в регионах.

На очном этапе при помощи предпринимателей-наставников участники движения зарегистрируют статус самозанятого и приступят к продажам.

Как рассказали в РДДМ, участники с наибольшей выручкой или жизнеспособным прототипомпопадут на питчинг-сессию с инвесторами и предпринимателями, а лучшие по итогам защит поедут на «ПМЭФ. Юниор», а затем «ВЭФ. Юниор» рассказать о своих успехах органам власти, а также топ-менеджменту госкорпораций и частных компаний.

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